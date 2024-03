Druhý zápas, druhé vítězství. Fotbalistům domažlické Jiskry vstup do jarní poloviny sezony mezi elitou áčkové skupiny FORTUNA ČFL vyšel na jedničku. Ale zatímco před týdnem Západočeši deklasovali Králův Dvůr, tentokrát se na výhru pořádně nadřeli. V sobotním utkání 17. kola totiž svěřenci trenéra Pavla Horvátha uspěli na hřišti pražského Vltavínu těsně 2:1, když rozhodující branku vstřelil v 90. minutě Jan Zajíček.

FORTUNA ČFL, skupina A, 17. kolo: FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:2 (0:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Jiskra v hlavním městě ale vyhrála zcela po zásluze. Drtivou většinu zápasu byla lepším týmem, ale doplácela na velké množství zahozených šancí. Paradoxně ve 22. minutě se ujala vedení po nejmenší z nich. Důrazný Petr Došlý využil laciné chyby domácího gólmana Heerkense a Domažlice vedly. Druhou branku mohl přidat Robert Aubrecht, ale jeho bomba levačkou rozezvonila pouze břevno. A jelikož modří nevyužili ani další slibné příležitosti, které měli, přišel trest.

FOTO: Béčko fotbalové Plzně odstartovalo jaro v ČFL remízou na Motorletu

Čtvrt hodiny před koncem udělal jako poslední hráč velikánskou chybu (i s přispěním nerovného terénu) Václav Svoboda, čehož využil Serkan Sefin a první velkou šanci týmu přetavil ve vyrovnání. Jiskra se ovšem s bodem nechtěla smířit a všechny síly následně vrhla do útoku. A vyplatilo se.

ČFL, skupina A, 17. kolo: FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Po sérii centrů do velkého pokutového území si po jednom z nich našel balon střídající útočník Jan Zajíček, který pár vteřin před vypršení devadesáté minuty poslal svůj tým do vedení. Závěrečné minuty už nic nepřinesly, a tak si Jiskra před zraky svého sportovního ředitele Davida Limberského, jenž atraktivní duel sledoval přímo z tribuny, připsala cenné vítězství 2:1.

„Myslím si, že jsme dneska zaslouženě zvítězili. Vytvořili jsme si hodně šancí, obzvlášť v prvním poločase. Jenomže z nich jsme dali pouze jednu branku, a jak to tak ve fotbale někdy bývá, z ničeho jsme pak dostali gól. Jsem ale rád, že jsme záhy ukázali sílu a potvrdilo se, že máme silnou lavičku, protože všichni hráči, kteří do hry přišli, přispěli k tomu, že jsme vyhráli," těšilo pár minut po skončení duelu trenéra domažlických fotbalistů Pavla Horvátha. Ten přiznal, že po vyrovnání soupeře věřil, že jeho tým dokáže vstřelit vítězný gól.

Pavel Horváth v zápase na Vltavíně.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bylo to samozřejmě nepříjemné, zvlášť, když jsme byli lepší a soupeř nic neměl. Ale do konce zápasu ještě zbývalo hodně času a já věřil, že máme sílu na to dát vítěznou branku," dodal osmačtyřicetiletý lodivod. Jeho mužstvo se díky tříbodovému úspěchu dostalo na průběžné druhé místo tabulky o dva body před Hostouň, která má však nedělní utkání na Admiře k dobru. Příště Jiskru čeká s Povltavská FA, které by Chodové rádi oplatili podzimní porážku 1:2.

FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 75. Sefil - 22. Došlý, 90. Zajíček. Rozhodčí: Glogar - Švagr, Doubrava. ŽK: 1:0 (37. Hruška). Diváci: 135. Hřiště: FK Loko Vltavín, tráva. Sestava FK Loko Vltavín: Heerkens – Říha, Tichý, Fall, Novák (60. Podzimek), Hruška, Tošnar, Maione, Tesař (79. Sprinz), Kuchař, Osmani (46. Sefil). Trenér: Michal Zach. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych – Teršl, Mužík (84. Jahn), Aubrecht (62. Vávra), Rychnovský, Došlý (62. Jedlička), Pavlík, Dvořák (68. Zajíček), Svoboda, Fedak, Vais (68. Fillo). Trenér: Pavel Horváth.

Chotíkov začíná na umělce s Mýtem. Očekávám vyrovnané utkání, říká Kučera