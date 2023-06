/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté domažlické Jiskry se s letošním ročníkem áčkové skupiny FORTUNA ČFL rozloučili ziskem jednoho bodu za remízu 1:1 ve středeční předehrávce 30. kola na půdě Admiry Praha. Vítěze třetiligové soutěže dostal už v 5. minutě do vedení kanonýr Jan Zajíček, ale za domácí tým srovnal chvilku před pauzou Radek Šiler.

FORTUNA ČFL, skupina A, 30. kolo: FK Admira Praha - TJ Jiskra Domažlice (modré dresy)1:1. | Video: Deník/Martin Mangl

Svěřence trenéra Pavla Vaigla teď čeká baráž o vysněný postup do druhé ligy s Viktorií Žižkov - vítězem skupiny B České fotbalové ligy. Úvodní střetnutí je na programu ve středu 14. června od 17 hodin na domažlické Střelnici, odvetné utkání v hlavním městě se hraje v sobotu 17. června od 10.15 hodin.

Mužík lituje baráže, na druhou ligu by si kapitán Domažlic troufl

Trenér Domažlic Pavel Vaigl dal na Admiře šanci hráčům, kteří předtím nedostávali tolik herního prostoru. Od začátku nastoupili například mladíček Karel Jahn, Ladislav Janča, Vojtěch Černý, Tomáš Holík či Robert Aubrecht.

V Praze chyběli Petr Došlý i Egon Vůch, kapitán Petr Mužík šel do hry až na posledních třicet minut a prostřídali se také oba brankáři. I tak Jiskra odehrála s Pražany vyrovnanou partii, a ta nakonec skončila spravedlivou dělbou bodů.

FORTUNA ČFL, skupina A, 30. kolo: FK Admira Praha - TJ Jiskra Domažlice (na snímku hráči v modrých dresech) 1:1 (1:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Mimochodem: přímo na stadionu sondoval formu chodského mančaftu i Michal Horňák, trenér Viktorie Žižkov. Utkání si nenechal ujít ani hokejový komentátor Robert Záruba, jehož syn Viktor obléká dres Pražanů.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Dali jsme příležitost některým klukům, kteří v sezoně nebyli tolik vytížení. Celou soutěž jsme odehráli prakticky v jedenácti dvanácti lidech, takže jsme si potřebovali trošku orazit. A starší kluky jsme šetřili, protože jsme nechtěli riskovat zranění. Do baráže zbývá týden, což není moc času, i proto jsme to tak udělali," poznamenal trenér Pavel Vaigl, který byl s výkonem "náhradníků" spokojený. „Kluci to zvládli a bod je podle mě spravedlivý," měl jasno.

ČFL A, 30. kolo: FK Admira Praha - TJ Jiskra Domažlice 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 39. Šiler - 5. Zajíček. Rozhodčí: Řeháček - Šťastný, Bahník. ŽK: 3:3 (38. Záruba, 49. Martinic, 54. Čížek - 31. Černý, 52. Zajíček, 90+1. Aubrecht). Diváci: 150. Sestava FK Admira Praha: Žuleviš - Herc, Fric, Martinic (68. Skalický), Vlček, Čácha (89. Trajhan), Douděra, Jandovský (68. Mráz), Záruba (46. Michálek), Čížek, Šiler. Trenér: František Peřina. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych (46. Čerepko) - Sojka, Aubrecht, Jahn, Černý (68. Bílik), Zajíček (58. Mužík), Rychnovský, Mlynařík, Vávra (46. Teršl), Holík, Janča (89. Hrubý). Trenér: Pavel Vaigl.

FOTO, VIDEO: Podívejte se, jak se v Domažlicích slavil triumf ve třetí lize