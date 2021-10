Přitom už od druhé minuty po chybném výkopu gólmana Brycha prohrávali, ale ještě do poločasu vyrovnal po akci Došlého kapitán Mužík a ve druhém dějství skóre otočil po rohovém kopu Marek Bauer. V závěru se ještě trefil střídající Daniel Černý, který krásnou individuální akcí pečetil důležitou výhru.

Jiskra Domažlice (bílí) - Sokol Hostouň 3:1.Zdroj: Jiří Pojar

„Chtěli jsme udělat všechno pro to, abychom konečně zase zvítězili. V týdnu jsme měli společné sezení, jehož se zúčastnili prezident pan Ticháček, trenéři i samotní hráči. Vyříkali jsme si určité věci a na zápas s Hostouní se poctivě připravovali,“ říkal pro klubový web domažlický trenér Pavel Vaigl.

„Připravovali jsme se na to, abychom nedostali první gól, protože nás to v předchozích zápasech složilo v hlavě, ale hned ve druhé minutě jsme inkasovali,“ pokračoval kouč, že úvod zápasu nebyl šťastný.

„Tentokrát nás to ale nepoložilo. Myslím si, že zejména v prvním poločase se musel fotbal divákům líbit. Dostávali jsme se do šancí, do vápna létaly kvalitní centry. Do konce poločasu jsme srovnali,“ připomněl Vaigl důležitost další trefy kapitána Mužíka - již dvanácté v letošní sezoně.

Ve druhé půli už Jiskra nebyla tolik aktivní, přesto zápas v závěrečných patnácti minutách strhla na svou stranu. „Po změně stran to byl větší boj a k nám se přiklonilo i štěstí. Nicméně kluci chtěli hrát, šli si za vítězstvím a já před nimi smekám klobouk,“ liboval si Pavel Vaigl, který věří, že výhra jeho tým nakopne do zbývajících dvou zápasů podzimní části.

Závěrem kouč děkoval skvělému publiku, zejména pak dětem. „Chtěl bych poděkovat trenérům mládeže, kteří vzali děti na fotbal. Ty byly slyšet po celý zápas. Připadal jsem si trochu jako na Spartě v nedávném zápase proti Rangers, i když v menším počtu. Moc nám to pomohlo, kluci nevypustili jediný souboj,“ kvitoval kouč, který v sobotu postrádal nemocného Limberského.