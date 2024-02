Už jen dva zápasy před startem jarní části ČFL čekají fotbalisty Jiskry Domažlice. A v tom prvním nastoupí v neděli od 16 hodin v Plzni na Prokopávce proti béčku Zbrojovky Brno.

Domažlický trenér Pavel Horváth. | Foto: Jiskra Domažlice

„Soupeř je pro nás velká neznámá, na Moravě hraje o soutěž níž. Co jsem mluvil s panem Psotkou (sportovní ředitel Zbrojovky – pozn. aut.), jsou to většinou mladí kluci,“ uvedl na klubovém webu trenér Pavel Horváth. „Ale my se spíš chceme soustředit na vlastní výkon, hrát aktivně, dostávat soupeře pod tlak a vytvářet si šance,“ pokračoval.

„Teď se blížíme do finále přípravy. Už děláme víc výbušnost a rychlost,“ doplnil Horváth s tím, že příprava probíhá podle plánu. „Kluci se cítí dobře, co jsem měl s nimi možnost mluvit. Trošku tam máme zdravotní problémy, ale to k téhle fázi přípravy patří,“ doufá domažlický kouč, že do startu soutěže budou všichni hráči natolik v kondici, aby mohli nastupovat do zápasů.

Ten první čeká Jiskru 2. března od 14.30 hodin na domácím hřišti proti Královu Dvoru. V generálce se Domažlice střetnou příští týden doma s divizním SK Plzeň Petřín.