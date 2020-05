Fotbalisté Jiskry se v týdnu dvakrát představí doma

Už je to pěkná řádka dnů, co si fotbalisté Jiskry Domažlice zahráli na domácím hřišti, bylo to v zimní přípravě.

Domažlický obránce Martin Hrubý v přípravě s béčkem Viktorie Plzeň. | Foto: fcv/Martin Skála