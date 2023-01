Ti hráči, co jsou zdraví, odběhají kilometry ve Štruncových sadech, ostatní se postupně k týmu připojí. „Tři týdny to bude vyloženě hrubá fyzická příprava, teprve potom začneme dělat herní věci,“ naznačil kouč Jiskry plán přípravy. Zbytek absolvují výhradně v domácích podmínkách. „Jen bychom si chtěli udělat třídenní soustředění, trénovali bychom v Domažlicích,“ upřesnil Vaigl.

V kádru třetího týmu ČFL došlo v zimní přestávce k minimu změn, jen David Brabec odešel do Přeštic a otazník je nad mladým Nedvědem, který je zraněný.

„Jinak by mělo zůstat vše při starém,“ potvrdil trenér Jiskry s tím, že do konce ledna bude s týmem trénovat i exligista Egon Vůch. „Pak se rozhodneme, jak to s ním bude dál,“ nechtěl Vaigl nic předjímat. Připustil však, že je v jednání s vedením plzeňské Viktorie, jestli by neuvolnilo do Domažlic některého ze svých mladíků. To však ukážou až následující hodiny, dny, možná, že i týdny.

Robert Aubrecht zůstává v Domažlicích.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ale nechce se jí moc pouštět hráče,“ nepředpokládal žádný velký pohyb v hráčském kádru. Potvrdil jen, že v Domažlicích zůstává záložník Robert Aubrecht, jenž přišel během podzimu právě z rezervy mistrovského celku. „Za to jsem rád,“ pochvaloval si kouč. Stejně tak ho těší, že bude pokračovat i David Limberský. „Poctivě maká,“ řekl Vaigl na adresu bývalého reprezentanta.

První přípravný zápas sehrají domažličtí fotbalisté v sobotu dopoledne (od 11 hodin) na hřišti Táborska. Pak je prověří ještě béčko Teplic nebo divizní Petřín, s nímž se střetnou, když bude plzeňský celek na soustředění v Sušici.

