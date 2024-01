Jiskra si na úvod s chutí zastřílela, Křimicím nasázela 16 branek

Na podzim sice naskočil do 11 zápasů v ČFL, v nichž dal dva góly, ale většinou chodil do hry jako střídající hráč.

I teď na startu zimní přípravy cítí, že to bude mít těžké. „Přišel Adam Čihák, aby zvýšil konkurenci. Chtěl bych se prosadit do základní sestavy, ale budu to mít hodně těžké,“ říkal po prvním přípravném zápase s Křimicemi (16:1).

Zdroj: Youtube

Ale nezapřel v sobě ani patriota. „Hlavní je úspěch týmu, pro mě je důležité, aby Jiskra vyhrávala,“ doplnil a zkusil se porovnat i poslední dva trenéry Domažlic. „Řekl bych, že pod Pavlem Vaiglem to bylo náročnější, víc jsme běhali,“ naznačil Jakub Teršl, který doufá, že o svých kvalitách přesvědčí i Pavla Horvátha, jenž loni v létě Vaigla nahradil.