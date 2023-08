Vítěz minulého ročníku ČFL domažlická Jiskra je i v této sezoně zatím stoprocentní, i když ani jedna z jejich výher 2:1 v Králově Dvoře a teď i doma s Loko Vltavín, nebyla bůhvíjak přesvědčivá.

Fotbalisté domažlické Jiskry zdolali na Chodské slavnosti doma v ČFL Loko Vltavín 2:1. | Foto: Jindřich Schovanec

„Myslím, že si soupeř ani nezasloužil prohrát. Bylo to vyrovnané utkání, ve druhé půli byl Vltavín i trošku lepší,“ připustil domažlický kapitán Petr Mužík po sobotním domácím utkání, které při Chodských slavnost viděla tradičně skvělá návštěva (777 diváků).

„My jsme za vítězství rádi, je nesmírně cenné,“ doplnil střední záložník Jiskry po obratu na 2:1, který se jeho týmu povedl ještě v prvním poločase.

Co bylo klíčem k vašemu vítězství s Vltavínem?

Vyrovnávací branka, rychlá odpověď na jejich vedoucí gól nás vrátila zpátky do hry. Hned potom jsme to otočili, to byl zlomový moment.

Vltavín ale potvrdil svoje kvality. Mohl by letos patřit k favoritům ČFL?

Oni by hráli o první místo i v minulé sezoně, kterou jsme vyhráli. Na jaře pak měli dlouhou šňůru vítězných zápasů. Kdyby nepokazili pár utkání na podzim, mohli tlačit i na nás. Teď mají mladý tým, hrají kombinační fotbal. Moc se mi líbili. Myslím, že budou hodně vysoko i letos.

Vaše ambice jsou taky hodně vysoké. Předpokládám, že zkusíte zase hrát o postup?

Jako každý rok (úsměv). Teď se navíc kádr ještě zkvalitnil, rozšířil, takže cíle ani nemůžou být jiné.

Kluci zápas dohrávali s vypětím všech sil, vypozoroval domažlický Horváth

Právě, v létě přišlo hodně nových hráčů, asi není jednoduché se sehrát?

Není. Za mě je tady nových hráčů až moc, ale potřebovali jsme tým okysličit a zkvalitnit lavičku, takže to chápu. Chvilku však bude trvat, než si všechno sedne. Letní příprava je krátká, moc přáteláků jsme neodehráli.

Role favorita se ale nezříkáte?

Ne. Ale on každý čeká, žes posíleným kádrem ČFL hladce projedeme. Já myslím, že to tak nebude. Zápasy jsou hodně vyrovnané, už ta první dvě kola to potvrdila.

A také se na vás asi bude každý chtít vytáhnout, souhlasíte?

Přesně tak. Ať už na trenéra (Pavel Horváth) nebo bývalé ligové hráče (Martin Fillo, Václav Procházka). Bude to těžké. Ale s kádrem co máme, nám nevelí nic jiného, než hrát o první místo.

Jak jste mezi sebe vzali první ligou ostřílené borce Filla s Procházkou?

Filous i Prochy jsou suproví kluci, zapadli úplně bez problémů. Bylo to podobné, jako když přišel Limba (David Limberský). Všichni jsou podobná krevní skupina.

