„Byl to pro mě takový šťastný týden. Gól Spartě a za čtyři dny gól Plzni, i když béčku. To se nepovede každý den. Dva měsíce nebo měsíc a půl jsem nevstřelil branku. Ale je to fotbal, občas se štěstí k někomu přikloní a teď to vyšlo mně. Doufám, že se mě forma bude držet ještě alespoň tři zápasy, abych vstřelil nějaký gól,“ přeje si František Dvořák.

Jak hodně si považujete vítězství v Plzni s Viktorií B?

Samozřejmě si ho považujeme hodně. Bylo to derby, které je vždy trochu vyhroceným zápasem. Za tři body jsme rádi.

Na gólovou střelu vám přihrával Jan Zajíček. Chtěl jste mířit na zadní tyč?

Ano. Chtěl jsem se dostat před soupeřova obránce na přední tyč, což on moc nečekal. To se mi povedlo, pak jsem si jen říkal trefit to na zadní tyč a hlavně nepřestřelit. Balon jsem trefil nártem a míč prošel až do branky. Brankář ho tečoval, ale nestihl ho vyrazit. Gól padl po dlouhém nákopu, který jsem prodloužil Honzovi Zajíčkovi, on u lajny obešel obránce a míč mně vrátil.

Hrálo se dopoledne za mlhy. Byla to komplikace?

Nebyla. Na videu nebo z pohledu diváka to vypadá jinak, ale na hřišti to tolik nevnímáme, je vidět dobře. Dopoledne už jsme několikrát hráli, takže v tom problém také není.

Ze čtvrtého místa ztrácíte tři body na Admiru Praha. Páté Zbuzany mají na vás pět bodů. Rozhodne se mezi prvními čtyřmi týmy?

Máme stále tři kola do konce podzimní části. Sezona bude ještě dlouhá, protože zbývá osmnáct kol do konce. Takže je těžké něco predikovat, ale myslím si, že čtyři týmy včetně nás se porveme o první místo. Čtyři týmy jsou na třech bodech, takže nic neřešitelného. Máme radost, že jsme vyhráli v Plzni, protože jsme si udrželi kontakt se špičkou tabulky. Admiře se daří, vyhrála s Královým Dvorem 3:0, i když jsme trochu doufali, že klopýtne. My s Admirou hrajeme poslední podzimní kolo. Tabulka se ještě může bodově vyrovnat klidně tak, že všechny čtyři mužstva budou na stejném počtu.

Ještě se zeptám na váš pohárový gól Spartě Praha. Jak vysoko ho řadíte?

Samozřejmě je to pro mě jeden z největších zážitků. Nějaké góly jsem dal i v mládežnické reprezentaci, které jsem také řadil vysoko. Gól Spartě byl pro mě zadostiučiněním, byl jsem za něj rád. Aspoň že jsme jednu branku dali, protože 0:6 by bylo kruté a vypadalo by to špatně.

