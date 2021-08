„Myslím si, že jsme vyhráli 5:3 zaslouženě. Podle mě výsledek měl být lepší – 5:1 nebo víc, ale víme, že Petřín je urputný soupeř, který bude hrát pořád stejně, ať bude prohrávat 0:8, nebo vést 8:0. Zápasy proti Petřínu jsou vyhecovanější, hráli jsme proti němu asi už po šesté od začátku koronavirové epidemie. K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, bylo vedro, takže tempo nebylo úplně velké, ale zvládli jsme to vítězně a dobře jsme se naladili na příští týden,“ zhodnotil zápas v klubovém video rozhovoru Petr Mužík.

V prvním kole ČFL hrajete proti Vyšehradu. V roce 2018 ve vzájemném utkání po zákroku Hájovského…

Rozhodčí Musil pískl penaltu. Pamatuju si to dobře. Za tento zápas máme Vyšehradu co vracet. Myslím si, že zápas bude spíše o nás než o soupeři, protože přátelský zápas proti také třetiligovým Zbuzanům se nám v první půli povedl velmi dobře. Pokud k utkání s Vyšehradem přistoupíme stejně, tak jsem přesvědčen, že nezáleží na tom, jaký soupeř do Domažlic přijede. Máme kvalitní kádr na to, abychom doma vítězili.

Koho řadíte mezi favority ČFL?

Těžko říct. Doufám, že se v popředí tabulky budeme pohybovat my. Nahoře bude asi béčko Slavie, Vltavín , možná Vyšehrad. Uvidíme podle prvních kol.

Jaký tipujete výsledek proti Vyšehradu?

Když tipuji, dopadne to špatně. Budu rád za každé vítězství. Ale hlavně si přeju, aby nás přišli povzbudit diváci.