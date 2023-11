/ROZHOVOR/ V úvodu sezony ho zbrzdilo zranění, potom Petr Došlý složitě hledal cestu do základní sestavy třetiligové Jiskry Domažlice, pro kterou byl ofenzivní záložník dlouhá léta oporou.

Děkovačka fotbalistů Jiskry. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Ale poslední tři zápasy mu vyšly výtečně, dal v nich šest gólů. „Týmu se daří a my ofenzivní hráči z toho těžíme,“ odmítá si 32letý fotbalista připisovat velké zásluhy.

I díky jeho střelecké potenci stáhl tým z Chodska ztrátu na čelo jedné ze skupin ČFL. Přezimuje třetí, pět bodů za vedoucím béčkem Slavie, které výhrou 2:1 přeskočilo o bod Hostouň.

Petře, čím to je, že jste na konci podzimu chytil takovou střeleckou fazonu?

Nevím… Hlavní je, že jsem zdravý. Druhá věc je, že jsem dostal od trenéra důvěru. Začíná nám to jako týmu klapat a my ofenzivní hráčiz toho těžíme.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste vstřelil hattrick?

No… Už to nějaký čas bude. Naposledy asi v sezoně 2017/2018, kdy jsem se stal nejlepším střelcem třetí ligy. To jsem dal Brozanům dokonce pět branek.

Došlý načal lídra tabulky. Na třetí ligu máme velmi nadstandardní tým, říká

Bude vás to něco stát do klubové pokladny?

Už to proběhlo. Hlavní kasař (Petr Mužík) už měl připravenou částku i pokladnu.

Zmínil jste, že konečně dostáváte šanci. Vždycky jste patřil k oporám Jiskry. Jak jste snášel, když jste v úvodu sezony tolik nehrál?

Asi na čtyři kola jsem vypadl kvůli zranění. Přišlo pět nových kluků, sestava rotovala. Je nás tady teď dvacet kvalitních fotbalistů, pro trenéra je to těžké. Hledalo se optimální složení, moje šance přišla až nyní.

Jak jste se k tomu postavil?

Já musím v tréninku makat a přidávat si, abych udržel krok s mladšími kluky. Nic jiného mi nezbývá. Ale dělal jsem to tak ve dvaceti i teď, kdy mi brzy bude třiatřicet. Fotbal mám rád, baví mě, obětuju mu hodně. Do toho práce, rodina…

Jak to jde skloubit?

Někdy je to těžké, manželka občas nadává, že moc nejsem doma. (úsměv) Ale teď s nimi budu trávit víc času, užijou si mě.

Potvrdíte, že aktuálně je Jiskra nejsilnější, co kdy byla?

Jmény určitě. Ale myslím, že fotbalově můžeme být ještě lepší. Přes zimní přípravu to vyladíme a nabereme ještě údernější sílu.

Jiskra doma zdolala béčko Slavie, dvakrát pálil Došlý. Co řekl trenér Horváth?

V boji o čelo to bude potřeba. Jak vám bylo, když v sezoně ztráta na soupeře narůstala?

Bylo tam pár zbytečně ztracených zápasů, třeba ve Štěchovicích, Budějovicích. Ale to potká asi každý tým. Je potřeba dostat občas facku, abychom si uvědomili, že nelze nic podcenit. Musíme jít do každého zápasu stoprocentně koncentrovaní a pořád to ždímat, co to jde.

Před sezonou Jiskra značně posílila. Ačkoliv šlo o skvělé fotbalisty, zásah do týmu to asi byl.

Všechno to jsou kluci, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Do toho přišel i nový trenér, byla to velká změna.

Museli jste si zvykat na Pavla Horvátha po letech pod Pavlem Vaiglem?

Byl tu nějaký čas a já jsem s ním toho už zažil hodně. Změnily se tréninky i jejich náročnost, Pavel Horváth má jiné herní pojetí, zvykat jsme si museli.

Jak zapadli do kabiny zkušení ligoví borci Václav Procházka a Martin Fillo?

S tím nebyl sebemenší problém. Martin i Prochy jsou fajn kluci, zapadli v pohodě. Na dokopné jsme si dali spolu pivo a zhodnotili jsme půlku sezony. (úsměv)

Jiskra zasadila soupeři mat po čtyřech minutách, Admira si nakonec odvezla bůra