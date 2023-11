Jiskra se na konci podzimu zvedá…

Na třetí ligu máme velmi nadstandardní tým a byla jen otázka času, kdy se zapracuje do pojetí hry filozofie trenéra Horvátha i noví hráči, kterých v létě přišlo hodně. V Hostouni jsme zvládli důležitý zápas, který byl testem, jak jsme na tom po 14. kolech a kam jsme se posunuli.

Poslední podzimní zápas máte doma Admiru Praha. Hostouň bude hrát s druhou Slavií Praha B, takže si budou brát body a ztráta na první místo se může ještě umazat.

Přesně tak. Spoustu bodů jsme poztráceli jednak tím, že nám tolik nepřálo štěstí, ale hodně bodů jsme si prohráli sami. V závěru podzimu nejvíc víme, co chceme hrát a jdeme si za tím. Jde o to, jestli na jaře ještě bude o co hrát. Takže jsme pod tlakem a musíme ze sebe vydat to nejlepší.

Jiskra řádila na hřišti lídra, Hostouni nastřílela tři góly

Ztráta sedmi bodů na prvního je ještě hratelná?

Samozřejmě. Minulou sezonu měl Vltavín dlouho velký náskok a nakonec na jaře tolik nevyhrával. V každém týmu dojde přes zimu k obměně kádru, nejlepší hráči dostanou šanci v druholigových týmech a ty třetiligové oslabí. Chceme porazit Admiru a budeme doufat, že béčko Slavie s Hostouní se oberou o body.

Výhra proti Hostouni dodá sebevědomí. Přenese se i do jara?

Myslím si, že ano. Pro nás je důležité zvládnout a vyhrát domácí utkání s Admirou. Rozloučit se s fanoušky vítězstvím. Věřím, že v zimní přípravě bude čas dopilovat spoustu herních věcí. Ty, které nám už začaly trochu jít, tak abychom je zvládali ještě lépe. Myslím si, že na jaře bychom měli být ještě silnější.

Jiskra doma zdolala béčko Slavie, dvakrát pálil Došlý. Co řekl trenér Horváth?