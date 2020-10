V prosinci již 30letý snajpr se neprosadil pouze v úvodním zápase sezony na půdě Písku, kde Domažlice prohrály těsně 2:3. Pak ale skóroval v Rakovníku, dvakrát udeřil v domácím těžkém souboji s Admirou i v Praze na Vltavínu. Gólem přispěl k výhře nad rezervou pražské Sparty i k postupu v MOL Cupu přes druholigové Ústí nad Labem.

A teď se výrazně podílel i na porážce soka z hlavní západočeské metropole. Sedm zápasů, devět branek. A to je bilance, kterou by domažlickému šutérovi mohl závidět kdejaký útočník. „Jsem moc rád, že můžu týmu takhle pomáhat. Koneckonců, je to právě na nás, útočnících, abychom rozhodovali zápasy. Od toho v týmu vlastně jsme,“ říkal forvard na tiskové konferenci po zápase s béčkem Plzně.

„Hlavně jsem rád, že nám tyto góly přinášejí tři body. Nesmírně si toho vážím. Pokud budeme v těchto výkonech pokračovat, věřím, že se budeme držet na špici tabulky, což i chceme. Fotbal si teď užíváme a tyto výhry nám pomáhají v přípravě na další duely,“ doplnil Došlý.

Jednou, byť velice kuriózní brankou do sítě Viktorie přispěl k vysoké výhře i mladý obránce Dominik Fišer, jenž na Chodsko přišel právě z plzeňského týmu. „Kluky z Plzně znám dlouho. V Plzni jsem vlastně byl už od žáků. Samozřejmě, že nějaké hecování před zápasem proběhlo, ale všechno v rozumné míře,“ přiznal Fišer, jenž nepovedeným centrem, který skončil za zády mladého gólmana Blehy, zatloukl poslední hřebíček do plzeňské rakve.