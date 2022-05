Který z koučů vás osobně nejvíce ovlivnil? Ať už v hráčské kariéře nebo v rozhodování vydat se na trenérskou dráhu?

Jednoznačně Zdeněk Michálek. Já jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že bych někdy trénoval dospělé… Ale když jsem končil hráčskou kariéru na Sencu (Doubravka), trénoval tam právě on a říkal, že už pomalu přestanu hrát a budu to dělat s ním. Zpočátku se mi nechtělo, ale pak mě to začalo bavit.

To je zajímavé spojení. Zdeněk Michálek bývá označován za trenéra, který upřednostňuje defenzivní styl, zatímco o vás je známo, že chcete útočit, dávat góly…

Jo, doplňovali jsme se. (úsměv) I já jsem si vzal základ z jeho defenzivní práce, ale jedu si to svoje.

Styl kterého z českých trenérů se vám nejvíce líbí?

Jsem Plzeňák, fandím Viktorce, takže asi nikoho nepřekvapí, že mám nejblíže k Pavlu Vrbovi. Když byl v Plzni. Sledoval jsem jeho tréninky, fandím mu i nadále. I na jeho příkladu se potvrzuje, jak je trenéřina těžká práce. Teď se mi líbí, jak pracuje Michal Bílek. Je to perfektní kluk, pohodář, což se projevilo i na atmosféře.

Je pro vás osobně Česká fotbalová liga strop, nebo myslíte i výš?

Vzhledem k tomu, že mám i dobré zaměstnání, tak o tom moc nepřemýšlím. Možná časem bych se viděl někde jako asistent u nějakého zkušenějšího trenéra. Ale že bych šel momentálně někam daleko do druhé ligy, to asi ne. Nikam se netlačím. Navíc mám rodinu, která mě podporuje, ale vím, že i v ČFL strávím fotbalem hodně času. Třeba až skončím v Domažlicích, budu přemýšlet jinak. Syn hraje taky fotbal, takže bych se možná věnoval víc jemu.

Ale to asi není momentálně na pořadu dne?

Zatím ne. Jsme s panem Ticháčkem (prezident Jiskry Domažlice – pozn. aut.) domluvení, že budu pokračovat. Ale jsem v Domažlicích už pět let a cítím, že mančaft potřebuje malinko obměnit, abychom zase chytili novou šťávu, takže změny budou.

ČPP Trenér roku 2021

1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 488 bodů

2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR) 410

3. Martin Svědík (1.FC Slovácko) 220

Další pořadí: 4. Pavel Vrba (Sparta) 81, 5. Michal Bílek (Viktoria Plzeň) 50, 6. Petr Rada (Jablonec) 32, 7. Miroslav Koubek (Hradec Král.), 8. Jan Suchopárek (ČR U21) 6, 9.–11. David Horejš (Č. Budějovice), Vítězslav Lavička (Slask Wroclaw), Pavel Vaigl (Jiskra Domažlice) všichni 3, 12.–15. Tomáš Galásek (Baník Ostrava), Pavel Hoftych ( Liberec), Karel Jarolím (Ml. Boleslav), Luděk Klusáček (Bohemians) vš. 1.

