„Ještě cestou v autě na zápas do Domažlic jsem se rozmýšlel,“ přiznal Pavel Vaigl po bezbrankové remíze v západočeském derby. Přemýšlel o tom, koho z mladíků postaví vedle zkušeného Stanislava Vávry do stoperské dvojice.

Obvykle s ním hrává 26letý Jakub Teršl, ale ten byl po 70. minutách v Písku vyloučený a minule proti Hostouni ho nahradil o dva roky mladší Jindřich Sojka a protože podal velmi dobrý výkon, zamotal domažlickému kouči hlavu.

„Pro mě to bylo obrovsky těžké rozhodnutí, Sojkič odehrál s Hostouní velmi dobré utkání. Navíc jsme ho vyhráli, ale nakonec jsem se rozhodl pro Kubu. Oba kluky jsem si zavolal k sobě a vysvětlil jim to,“ popisoval Pavel Vaigl svoje úvahy pár hodin před zápasem.

Osud tomu chtěl a nakonec drtivou většinu utkání odehráli oba mladíci spolu, Vávra totiž už po deseti minutách opouštěl hřiště s bolestivou grimasou, musel střídat kvůli svalovému zranění.

„Takhle brzké střídání je vždycky složité. Standa Vávra měl navíc formu, je to zkušený hráč,“ připustil trenér Jiskry. Bez většího přemýšlení zvedl z lavičky Jindřicha Sojku, který šel na hřiště, aniž by měl šanci se rozcvičit. „Bylo to pro něj těžké. Ale Sojkič vstoupil do rozjetého zápasu a znovu si řekl o místo. Klobouk dolů, jak to zvládl,“ pochválil mladého fotbalistu Pavel Vaigl.

„Oba stopeři to až na pár drobností zvládli perfektně,“ doplnil trenér Jiskry.

Ta udržela čisté konto, takže s defenzivou mohl být spokojený. „Remíza je spravedlivá. Viděli jsme velmi kvalitní utkání, zápas měl nadstandardní úroveň, kterému chyběly jen góly,“ řekl ještě Pavel Vaigl.

„Nebylo jednoduché do zápasu vstoupit, hrálo se ve vysokém tempu, nahoru dolů. Ale za pár minut jsem se chytil a cítil jsem se docela dobře,“ doplnil kouče Jindřich Sojka, jenž přišel do Domažlic před sezonou z divizních Klatov, kde patřil k oporám.

Ale o patro výš si zatím ještě stálé místo v sestavě Jiskry nevybojoval, ale i tak je na nové štaci spokojený. „Máme tady dobrou partu, držíme při sobě. Důležité je, aby se vyhrávalo. Beru to tak, jak to je,“ popisoval mladý stoper.

„On se do sestavy dostane, ale musí si počkat na šanci,“ reagoval domažlický trenér Vaigl a jako příklad uvedl záložníka Kryštofa Pavlíka. „Taky si na svoji šanci počkal a dneska je to jeden z nejlepších hráčů Jiskry,“ připomněl kouč Jiskry. „Snažím se s klukama hodně mluvit, vysvětlovat jim jejich situaci. Oni moje rozhodnutí vzít musí,“ dodal.

Sobotní bezbranková remíza lídra třetiligové skupiny A z Domažlic se třetí rezervou Viktorie Plzeň nahrála do karet druhému béčku Bohemians 1905, které o den později porazilo doma Povltavskou FA (4:0) a stáhlo náskok Jiskry na čtyři body.

Do pořadí na čele jistě promluví i mladí viktoriáni, kterým velmi pravděpodobně ještě přibudou tři body za kontumační výhru se Zbuzany a posunou se tak na třetí místo o dva body za Bohemku.

„My ten bod bereme, jedeme dál. Jsou tři kola do konce, svůj sen nevzdáme,“ potvrdil Vaigl, že domažličtí fotbalisté jdou dál za prvenstvím ve skupině A ČFL.

Na jejího vítěze čeká baráž se žižkovskou Viktorií, která už má jisté první místo ve skupině B.

Program posledních kol

Jiskra Domažlice 58 bodů

Dukla B (venku) NE 10.15

Sokolov (doma) 3. 6., 17.00

Admira (venku) 10. 6., 10.15

Bohemians B 54 bodů

Č. Budějovice B (v) SO 10.30

Zbuzany (d) 4. 6., 10.15

Přeštice (v) 10. 6., 14.30

Viktoria Plzeň B 52 bodů

Přeštice (d) NE 10.30

Dukla B (v) 4. 6., 10.15

Karlovy Vary (d) 11. 6., 10.30

