Zvítězili v úvodním kole národního poháru MOL Cup 4:2 na půdě divizního Brandýsa nad Labem a postoupili do další fáze, kde už mohou narazit i na mužstva z nejvyšší české ligy.

Tedy i na FK Příbram, kterou jako svoji premiérovou štaci v pozici hlavního kouče u prvoligového týmu vede bývalý hráč a kouč Jiskry Domažlice Pavel Horváth.

Mimo jiné spoluhráč a kamarád kapitána Chodů Petra Mužíka (na malém snímku), který si právě proto středočeský klub přeje jako dalšího soupeře v této soutěži. „V dalším kole poháru bych si přál Příbram, aby přijel Horvi na pivo,“ směje se domažlický záložník a pouští se do hodnocení úspěšného duelu: „Věděli jsme, že nás v Brandýse nečeká jednoduchý zápas. Byl jsem sám zvědavý, jak zvládneme po dlouhé sérii přátelských zápasů utkání, kde už konečně opravdu o něco jde. Zápas jsme měli pod kontrolou až do stavu, kdy domácí snížili na 3:1 z přímého kopu. Potom jsme znervózněli a začali jsme se bát o výsledek. Domácí nakonec ještě snížili na rozdíl jediného gólu, ale naše branka na 4:2 byla rozhodující. Šancí jsme měli hodně, ale teď se docela trápíme s jejich proměňováním. Ale věřím, že se to otočí. Bylo tam i hodně chyb, které si musíme rozebrat, aby se příště neopakovaly. Zkušenější soupeř by nás mohl potrestat,“ .

Druhé kolo MOL Cupu má jako oficiální hrací den středu 26. září.

„Teď se tedy můžeme v klidu připravovat na start ČFL a domácí zápas s béčkem Sparty. Všichni už se těšíme, to čekání bylo nekonečné,“ byla další slova domažlického kapitána. To ještě netušil, že kvůli koronavirové nákaze a nařízené karanténě v kádru pražského týmu odložila STK fotbalového svazu mistrovské utkání úvodního kola ČFL Jiskra Domažlice – Sparta Praha B na náhradní termín…

Když se to dozvěděl, netajil zklamání. „Tak už je to tady zase… Chápu, že zdraví je samozřejmě přednější, ale fakt jsme se všichni už nemohli dočkat ostrého startu. Nic s tím nenaděláme, tak jen doufám, že se to na podzim zase nezačne všechno bortit,“ smutně konstatuje Mužík.

Robert Babor, Ivan Major