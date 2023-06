/FOTO, VIDEO/ Úvodní utkání baráže o druhou ligu mezi domácí Jiskrou Domažlice a žižkovskou Viktorií skončilo před parádní návštěvou více než dvou tisícovek diváků, mezi nimiž byl i známý fotbalový funkcionář František Chvalovský, bezbrankovou remízou. Před sobotní odvetou (10.15 hodin) v Praze tak zůstávají postupové šance otevřené.

Nástup hráčů k utkání. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Mrzí mě, že napadly nějaké góly, remíza 2:2 by byla lepší. Zvlášť když přišlo tolik lidí,“ říkal s úsměvem na rtu domažlický kouč Pavel Vaigl, kterého nadchla divácká návštěva. „V takové atmosféře se má hrát, pro kluky to musel být zážitek. Mnozí z nich hráli takové utkání poprvé v životě,“ doplnil trenér Jiskry.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

V opatrné první půli stála za zmínku jen akce hostujícího Proška, který ale prováhal správný okamžik pro zakončení, ani nedokázal přesně přihrát. Na druhé straně nenašla cíl hlavička Zajíčka. Po půlhodině hry přešel Muleme přes dva domažlické hráče, ani on však nezakončil. A Jiskra se zase chvilku na to po pádu Teršla před brankou hostů marně dožadovala penalty.

Druhý poločas přinesl přece jen víc vzruchu, po závaru před brankou Jiskry lapil míč se štěstím Čerepko. Tři minuty na to se domácí bek Rychnovský krásně prosmýkl kolem brankové čáry, ale Došlý obranný val před sebou nepropálil. Tlak však pokračoval a při dalekonosné střele musel míč vyrážet brankář Švenger, na kterého pak nevyzrál po úniku ani Robert Aubrecht.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Deset minut před koncem zakončoval po nejistém zákroku gólmana Čerepka jeden ze žižkovských fotbalistů nepřesně a to bylo vše. Utkání pak i ve vypjatém závěru dospělo k bezbrankové remíze. „Herně to bylo to maličko svázané, ale kluci ze sebe vydali maximum, musím je pochválit. Na Žižkově se o postup porveme,“ dodal trenér Pavel Vaigl.

TJ Jiskra Domažlice - FK Viktoria Žižkov 0:0

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Rozhodčí: Melničuk - Šmat, Jati. ŽK: 2:2 (43. Fedak, 65. Teršl - 84. Švenger, 90. Tregler) + Pavel Vaigl (trenér Domažlic). Držení míče (%): 50:50. Střely na branku: 2:3. Střely mimo branku: 4:5. Střely celkem: 6:8. Rohové kopy: 7:6. Ofsajdy: 3:1. Fauly: 10:10. Diváci: 2122. TJ Jiskra Domažlice: Čerepko - Teršl, Mužík, Aubrecht, Zajíček, Rychnovský, Došlý, Pavlík (84. V. Černý), Dvořák, Vávra, Fedak (82. Mlynařík). Trenér: Pavel Vaigl. FK Viktoria Žižkov: Švengler - Muleme, Tregler, Voltr (66. Štrombach), Prošek (66. Sow), Súkennik, Hönig, Sixta (84. Jirásek), Bazal (70. Quintero), Řezáč, Klusák. Trenér: Michal Horňák.

