Fotbalisté Jiskry Domažlice v pondělí oficiálně zahájí zimní přípravu před březnovým startem jarní části třetiligové ČFL sk. A. Vítěz minulé sezony bude ze třetího místa v tabulce nahánět vedoucí Slavii Praha B, na niž Jiskra ztrácí pět bodů.

TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) v zápase v Králově Dvoře. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Je to výzva. Budu chtít, aby mužstvo hrálo tak, jako poslední tři podzimní zápasy (Jiskra porazila Slavii B 3:2, druhou Hostouň 3:0 a Admiru Praha 5:0, pozn. aut.), které už se blížily tomu, co bychom chtěli hrát. Hlavně musí fotbal hráče a fanoušky bavit, myslím si, že nikoho nebaví chodit na zápasy 1:0 nebo 0:0. My chceme střílet góly, hrát atraktivní fotbal,“ řekl trenér Jiskry Domažlice Pavel Horváth.

Na jaře bude mít k dispozici prakticky totožný kádr jako na podzim. S výjimkou příchodu obránce Adama Čiháka z Viktorie Plzeň B.

„Adama znám sedm nebo osm let. Vždy jsem ho chtěl mít ve svém mužstvu, trénoval jsem ho v Sokolově, v béčku Viktorky a zažil jsem ho v Plzni na trénincích áčka. Adam je charakterově správný hráč, věřím, že když bude zdravý, pomůže nám v Domažlicích k lepším výsledkům,“ uvedl na adresu 28letého fotbalisty Horváth.

„S dalšími příchody nepočítáme, protože ten kádr je nabitý a silný a máme zdvojené všechny posty,“ dodal.

Co se týče odchodů, tak svolení ke změně působiště dostal 24letý obránce Jindřich Sojka. „Jindra dostal nabídku z Táborska hrát za béčko třetí ligu. Jindra Sojka přišel z Klatov a odvedl v Domažlicích výbornou práci,“ sdělil prezident fotbalové Jiskry Jaroslav Ticháček.

Podle Pavla Horvátha se může stát, že odejdou i hráči, kterým hrozí menší herní vytížení. „Nechci úplně říct, že budou nespokojení. Ale my konkurenci potřebujeme, abychom se zlepšovali,“ prohlásil trenér Domažlic.

Tým se podle něj po letních příchodech konsolidoval. V kádru jsou zkušení fotbalisté, nadějné mládí i hráči z divizního B týmu. „Pro mladé a kluky z béčka jsou tréninky s áčkem výzva, aby se zlepšovali. Mladší hráči jako Vojta Černý nebo Kája Jahn jsou odchovanci, pracují na sobě a chtějí upozornit, že patří do kádru, což není úplně jednoduché, protože mužstvo je hodně zkušené a nabité hráči, kteří mají prvoligové a druholigové zkušenosti. Budou ale hrát ti, kteří si místo v sestavě vybojují na hřišti,“ upozornil Horváth.

I když zimní příprava začíná v pondělí, část mužstva trénovala už na konci roku v plzeňských Křimicích na umělé trávě. „Kdo mohl, přišel na trénink. Scházeli jsme se dopoledne nebo odpoledne v počtu od šesti do deseti hráčů. Od 20. prosince měli kluci individuální program a teď kondiční příprava finišuje. Ale běhat budeme i při společné zimní přípravě,“ vysvětlil Pavel Horváth.

V zimní přípravě odehraje Jiskra čtyři přátelská utkání. „Je to mix soupeřů. Táborsko je novinka. Nechtěli jsme jezdit nikam daleko, abychom jeli tři čtyři hodiny autobusem, tam dostali pět gólů a jeli zpátky,“ uzavřel trenér Domažlic.

Program přípravných zápasů:

19. ledna, 18.00

Jiskra – Křimice (UMT – Střelnice)

3.února, 11.00

Táborsko – Jiskra (Tábor)

18. února, 16.00

Zbrojovka Brno B – Jiskra (Areál Prokopávka – Plzeň)

24. února, 14.00

Senco Doubravka – Jiskra (Doubravka)

