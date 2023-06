/ČFL/ Dvě kola před koncem je jasno. Fotbalisté Jiskry Domažlice dotáhli svoji snahu o vítězství ve skupině A třetí ligy do úspěšného konce. Po nedělním vítězství 2:1 na hřišti rezervy Dukly Praha mají v čele tabulky dvě kola před koncem náskok nedostižných sedmi bodů.

Fotbalisté Domažlic vyhráli áčkovou skupinu ČFL.

Hned na stadionku v Přední Kopanině propukly bouřlivé oslavy, šampaňské teklo proudem a pokračovalo se i cestou domů se zastávkou v plzeňské restauraci Klubovka ve Štruncových sadech a dál… „Nějaké volno klukům dám, ale v úterý se sejdeme,“ hlásil cestou domažlický trenér Pavel Vaigl.

Sám pak přiznal, že doma ho dva dny neuvidí. A slavit je opravdu co, vždyť se jedná o historický úspěch domažlického fotbalu. I když se na špici ČFL pohybuje Jiskra v posledních letech pravidelně, i loni bojovala až do posledního kola o postup.

Ale maximem bylo zatím druhé místo, teď tedy vystoupali fotbalisté z města na Chodsku až na nejvyšší stupínek. Škoda jen, že o postup do druhé ligy se ještě musí utkat v baráži s Viktorií Žižkov, která už měla pár kol předtím jisté vítězství ve skupině B. Také Domažlice dokráčely k prvenství celkem jasně, už v sobotu jim nahrála porážka béčka Bohemians v Budějovicích s rezervou Dynama (0:1).

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Bylo tedy jasné, že když Domažličtí vyhrají v Přední Kopanině s Duklou, mají co slavit. A to se nakonec podařilo. „Já jsem obrovsky šťastný, že jsme to zvládli už v tomto zápase, protože vím, že udělat ten poslední krok bývá těžké,“ hlásil do telefonu cestou z Prahy domažlický kouč Pavel Vaigl. Kolem něho už panovalo bujaré veselí. „Tak jsme první, no a có,“ bylo slyšet, jak zpívají rozjaření hráči.

Jiskra začala aktivně, jenže střelu Došlého ve velké šanci po rohu v patnácté minutě vykopl gólman domácích Spilka, tři minuty na to pálil zpoza šestnáctky těsně vedle kapitán Petr Mužík a mladý Robert Aubrecht orazítkoval ve dvacáté minutě z těžkého úhlu levačkou jen břevno.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

A tak přišel trest, na druhé straně zbytečně fauloval Rychnovský a domácí Kozojed z nařízené penalty otevřel skóre – 1:0. O tři minuty později měli výhodu pokutového kopu po ruce i hosté a Mužík srovnal na 1:1. A penaltového představení pokračovala, jenže domácí borec v poslední minutě první půle přestřelil a pokus Mužíka brzy po přestávce lapil brankář Dukly.

Dlouho se pak hrálo 1:1, až v poslední minutě rozhodl střídající mladík Vojtěch Černý, který přišel na posledních deset minut. „Klobouk dolů před ním, v sobotu odehrál celý zápas za béčko,“ připomněl Vaigl utkání divizní rezervy s plzeňským Petřínem (2:3).

„V úvodu jsme byli hodně na balonu, byli jsme lepší, ale postupem času se hra vyrovnala. V závěru se štěstí, které se k nám v některých zápasech odvrátilo zády, dneska vrátilo a vstřelili jsme vítězný gól,“ doplnil trenér Vaigl a měl na mysli remízové zápasy s Přešticemi (1:1) a v Písku (3:3), kdy jeho svěřenci ztratili vítězství vždy až v nastaveném čase.

Fotbalisté Domažlic vyhráli áčkovou skupinu ČFL.

„Pro nás všechny, trenéry, hráče, vždyť takový Petr Mužík je tady patnáct let, je to historický úspěch. Všichni pro to udělali maximum, soustředili se, moc jim to přeju, ale jednomu člověku přece jenom ještě o malinko víc,“ říkal trenér Jiskry a bylo jasné, že myslí prezidenta klubu Jaroslava Ticháčka. „To vítězství je hlavně pro něho, zaslouží si ho. Pro fotbal dělá hrozně moc, je to satisfakce. Má určitě největší radost ze všech,“ doplnil Pavel Vaigl emotivně.

A hned se i on vrhl do víru oslav. „Od úterý už se ale zase budeme připravovat, abychom soutěž důstojně dohráli. Doma se Sokolovem budeme chtít potěšit diváky, rozloučit se vítězstvím, ale zároveň chceme pomoct béčku, které se namočilo do sestupových starostí,“ dodal kouč domažlické Jiskry.

FK Dukla Praha B – TJ Jiskra Domažlice 1:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 26. Kozojed z penalty - 30. Mužík z penalty, 90. Černý. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 2:9. Diváků: 100. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Fedak (80. Černý), Teršl, Vávra, Rychnovský (73. Mlynařík) – Došlý, Mužík, Pavlík, Aubrecht (65. Vůch) – Zajíček, Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

