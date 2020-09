„Po povedených výkonech v poháru i ČFL, jsme chtěli uspět i na Vltavínu, kde však počasí pohlednému fotbalu nepřálo. I když jsme určovali tempo hry, do vedení šli z první šance po rohu domácí,“ uvedl na klubovém facebookovém profilu 29letý ofenzivní fotbalista.

„Jsem rád, že nás to víceméně nijak neovlivnilo. Naopak nás to nakoplo ke zvýšené agresivitě a tlaku na domácí,“ pokračoval Došlý.

Minutu před poločasem si však Došlý vyměnil míč s kapitánem Petrem Mužíkem a vyrovnal. „Byla to akce středem hřiště, sklepl jsem balon Mundovi a on mi ho vrátil do vápna,“ popisoval domažlický střelec vyrovnávací branku. „Ve druhé půli jsme chtěli jít za vítězstvím a to se nám nakonec povedlo,“ říkala jedna z opor Jiskry.

A byl to opět Petr Došlý, kdo zařídil jedenáct minut po přestávce vítěznou branku. „Po přenesení hry jsem dostal balon od Dandyho (Černý), mohl jsem rovnou střílet a poslat nás do vedení,“ usmíval se Petr Došlý, který byl rád za další tři body.

„Pak už jsme hráli ze zabezpečené obrany. Domácí zjednodušili hru a nakopaváli pouze dlouhé balony. Vítězství si ceníme a můžeme se soustředit na další zápas,“ doplnil kanonýr.

Už ve středu totiž čeká Jiskru doma dohrávka úvodního kola ČFL s béčkem Sparty. Hraje se na stadionu Střelnice od 15.30 hodin. V sobotu pak přivítají od 15.00 v derby rezervu plzeňské Viktorie.

Vltavín - Domažlice 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 8. Matějka – 44. a 56. Došlý. Rozhodčí: Tesař. ŽK: 1:3. Diváci: 60. Sestava Jiskry Domažlice: Růžička – Hrubý, Fišer, Bauer, Teršl (46. Mlynařík) – Rychnovský (46. D. Černý), Brabec (51. Vůch), Mužík, Pavlík (71. Kuhajda), Došlý (90. Olaoye) – Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

Ostatní výsledky 6. kola FORTUNA ČFL, skupina A: Viktoria Plzeň B - Hostouň 2:0, Rakovník – Benešov 0:3, Slavia Praha B – Sokolov 5:0, Admira Praha – Králův Dvůr 1:0, Sparta Praha B – Příbram B 3:0, Písek – Karlovy Vary odloženo, Povltavská Fotbalová akademie – Motorlet Praha odloženo.