„Rozhodli jsme rychle. V první půli už tam byly věci, která po hráčích chci. Byl jsem hodně spokojený, dali jsme i krásné góly, i když možná trochu šťastné. Byly tam i další šance,“ potěšilo domažlického kouče Pavla Vaigla, který připustil, že na hře jeho týmu bylo patrné, že už ubral z náročnosti kondiční přípravy.

„V jejím úvodu jsem naopak musel přitlačit. Zdálo se mi, že jsou kluci po prosincové individuální přípravě trošičku fyzicky zanedbaní,“ pousmál se kouč Jiskry.

FOTO: Interobal rozhodl za deset minut

„Myslím, že se na to někteří trošičku vykašlali a bylo to znát, tak jsem malinko přidal. Teď už jsme hodně na hřišti. Ale ještě nás dva hodně nepříjemné běhy čekají,“ naznačil Vaigl, že teď už by rád spíš piloval herní formu. Proto nebyl spokojený se druhým poločasem, v němž Domažlice nedaly penaltu.

„Jakmile si tři čtyři hráči začnou na hřišti dělat, co chtějí, kvalita hry upadá,“ zlobil se kouč s tím, že je potřeba dodržovat taktické pokyny. Radost ze vcelku povedené přípravy mu kalí zdravotní trable hráčů.

Mimo hru stále zůstává zkušený stoper Bauer i další zadák Rychnovský. Stále jen individuálně trénuje Vůch, některé hráče postihl covid, Naposledy Dvořáka, který v neděli nehrál, stejně jako Limberský s Vaňkem.

FOTO: Právě jsme se narodili

„Ondra, jak dlouho nehrál, tak má teď problémy s tříslem. Ale věřím, že do jara bude všechno v pořádku,“ doplnil domažlický trenér Vaigl, že ani přes řadu zraněných a nemocných nechystá žádné převratné doplňování kádru. „Hledáme ale ještě jednoho rychlého útočníka,“ přiznal na závěr.

Domažlice teď prověří v přípravě béčka prvoligových Bohemians 1905 (19. února) a Teplic (26. února), v generálce se pak Jiskra představí 5. března v Táboře proti přednímu celku divize Lomu