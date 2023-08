Jeden ze tří úterních zápasů 1. kola MOL Cupu se hrál v úterý i v Plzni, divizní Senco Doubravka hostilo třetiligovou Jiskru Domažlice, která potvrdila vítězstvím 4:1 roli favorita. Ale domácí nedali kůži lacino.

Domažlická Jiskra vyhrála v 1. kole MOL Cupu na hřišti Senka Doubravka 4:1. | Foto: Foto: Facebook Jiskry

„Musím kluky pochválit, i když porážka 1:4 je dost,“ začal s hodnocením zápasu Pavel Vaigl, trenér Senka Doubravka. „Drželi jsme krok až do penalty, která si myslím, že nebyla,“ zlobil se. Zkušený Fillo při její exekuci nezaváhal a poslal Jiskru do vedení, které ještě do poločasu zvýšil nádhernou ranou ukrajinský obránce Fedak.

„Troufnu si říct, že kdybychom neinkasovali první gól, udrželi jsme do půle bezbrankový stav. Ale Domažlice byly fotbalovější a nám postupem času docházely síly, stejně by nám ten gól asi daly. Ale je to škoda, mohlo to být zajímavější,“ pokračoval trenér Vaigl, že soupeř měl navrch.

Doubravka hostí Jiskru, Petřín přivítá třetiligový Robstav. Co čekají trenéři?

Přesto domácí Patrovský vykřesal tři minuty po pauze pro Senco naději, když snížil na 1:2. Ale domažličtí fotbalisté Aubrecht a Svoboda dvěma góly pojistili postup Jiskry.

„Jak jsme se hnali dopředu, i když to bylo bez šancí, soupeř nás potrestal a zaslouženě vyhrál,“ uznal trenér Senka Doubravka, pro něhož to byl pikantní zápas, protože před letním příchodem na Doubravku šest let vedl právě domažlickou Jiskru. Ale sentiment šel v úterním večeru stranou.

„Jojo, bylo to specifické,“ pokýval hlavou Pavel Vaigl, jenž dal v základu šanci hráčům, kteří tolik nehráli v sobotu divizi v Sokolově.

Podobně prostřídal sestavu i jeho domažlický protějšek a velký kamarád Pavel Horváth, ale i tak Jiskra potvrdila pozici favorita a může se těšit na pondělní los 2. kola MOL Cupu.

Další zápasy toho úvodního kola se hrají na západě Čech ve středu od 18 hodin, plzeňský Petřín hostí třetiligový FK Robstav, do Klatov přijede druholigové Táborsko a derby bude v Mariánských Lázních, kde domácí Vikroria přivítá karlovarskou Slavii.

Senco Doubravka – Jiskra Domažlice 1:4

Branky: 48. Patrovský – 42. Fillo (pen.), 45.+1 Fedak, 57. Aubrecht, 86. Svoboda.

Rozhodčí: Paták – Mičan, Kříž. ŽK: Zajíček, Fedak (oba Dom.). Diváci: 300.

Senco Doubravka: Luhový – Krejčí (46. Uzlík), Jandík (46. Nový), Patrovský (73. Fleissig), Zajíček, D. Novák, Roubal, Blažek (63. Zemek), Hendrych (46. R. Novák), Česák, Mlynařík.

Jiskra Domažlice: Brych – Aubrecht, Zajíček (67. Jahn), Rychnovský, Fillo (46. Došlý), Pavlík, Jedlička, Vávra, Procházka, Fedak (67. Svoboda), Vais.