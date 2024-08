Ale domácí rozhodně nezklamali, definitivně je zlomil až druhý gól hostů v 58. minutě. „Dostali jsme lekci,“ litoval domácí kouč Radek Vodrážka. „Proti nám stála obrovská kvalita. Proti nám stáli lidi, kteří mají víc startů v lize, než naši kluci divizních,“ použil kouč Petřína zajímavé srovnání.

Jeho tým prohrával od 22. minuty, kdy se po rohu trefil Kapolka. Další jeho gól pro ofsajd neplatil a v závěru zahrozil i Petřín. „Kdybychom ty šance proměnili, asi by to bylo jiné. Myslím, že to herně nebylo z naší strany úplně blbé, ale musíme dávat góly,“ doplnil trenér plzeňského Petřína.

Jeho domažlický protějšek Pavel Vaigl byl po vítězství evidentně spokojený. Netajil se tím, že jede na hřiště nováčka s respektem.

„Postrádali jsme několik zraněný, navíc se zápas zpočátku nevyvíjel úplně podle našich představ. Naštěstí jsme dali první branku, a i když jsme pak do půle další dvě šance nevyužili. Až druhý gól to zlomil. Byla to odměna za trpělivost,“ kvitoval kouč Jiskry a pochválil i soupeře.

„Petřín hraje třetí ligu s klukama, kteří si ji vykopali, a zatím se jim daří. Zvlášť tady to nebude mít nikdo lehké. Dokud to bylo 1:0, drželi se,“ dodal trenér Vaigl.

Zatímco domažlická Jiskra bude mít o víkendu volno, oba plzeňské celky čeká další těžká prověrka. Nováček z Petřína hostí v sobotu od 10.15 Příbram a rezerva Viktorie přivítá o den později v 10.30 pražskou Admiru.

„Příbram má mladé kluky jako my, ale oni jsou profíci. Přesto si myslím, že to bude lehčí než s Domažlicemi,“ usmál se Vodrážka.

Výsledky 17. kola

Petřín – Domažlice 0:4

Branky: 22. Kapolka, 58. J. Zajíček, 62. Vais (pen.), 87. Červený.

Rozhodčí: Beneš. ŽK: P. Zajíček – Vaigl (trenér), Míčka (asistent), Rychnovský. Diváků: 450.

Petřín: Suchý – Demeter (53. Frank), P. Zajíček (72. Heller), Provod, Treml, Nový, Klich (72. Flachs), Krůta, Plecitý (72. Hofman), Lisý (80. Trojovský), Maxa.

Jiskra: Brych – Mužík (83. Jahn), Kapolka (76. Červený), J. Zajíček (83. Secký), Rychnovský, Pavlík, Dvořák, Svoboda, Čihák (16. Oravec), Procházka, Vais (76. Černý).

Dukla B – Viktoria B 2:0

Branky: 45. Špatenka, 61. MagdiPlzeň B: Vlček – Doubek (79. Toman), Falout, Fišer, Hašek, Lorincz, Nováček, Novák, Planeta, Stauber (69. Šmíd), Šustr.