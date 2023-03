Fotbalisté Jiskry Domažlice v neděli potvrdili roli favorita, když ve Štěchovicích vyhráli nad mužstvem Povltavská FA 1:0. Jedinou branku zápasu 17. kola ČFL vstřelil v první minutě nastavení úvodního poločasu Robert Aubrecht. Vítězství za tři body znamená posun Domažlic na první místo tabulky třetí ligy.

Kapitán Jiskry Domažlice Petr Mužík. | Foto: Jiří Pojar

„Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, první poločas jsme měli pod kontrolou. Jediné, co tomu scházelo, bylo více branek, protože my jsme měli spoustu šancí. Řekl bych čtyři tutové příležitosti a možná tak čtyři takové pološance, což je za první poločas hodně. Před koncem první půle jsme vstřelili gól. O přestávce jsme hráče upozornili, že se hra změní, protože domácí budou chtít dát branku. Byli jsme opatrnější, ale dokázali jsme si vytvořit asi čtyři brankové příležitosti. Nedali jsme, a proto výsledek je 1:0. Domácí měli jednu nebo dvě šance a my jsme měli i štěstí. Za první poločas musím kluky pochválit, protože předvedli jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Za druhou půli je musím také pochválit, protože někdy bývá těžké udržet těsné vedení,“ okomentoval zápas trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Branku Domažlic hájil Andrij Čeperko kvůli zdravotní indispozici Lukáše Brycha. "Lukáš přišel s tím, že se zdravotně necítí na zápas a že není fit na sto procent. Máme vyrovnané a velice kvalitní gólmany, takže nám to nedělalo problém a Andrij zvládl utkání skvěle," vysvětlil Vaigl.

Domažlický kouč okomentoval i posun Jiskry na první místo tabulky. "Samozřejmě z toho máme radost, ale jako soutěž bude ještě dlouhá, takže musíme jít zápas od zápasu. Hraje se lépe, když jste na špici tabulky. Je to ale i tlak na samotné hráče," tvrdil Pavel Vaigl.

