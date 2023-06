Fotbalisté Jiskry Domažlice v sobotu oslaví triumf v jedné ze skupin třetí ligy se svými fanoušky. Stane se tak při zápase 29. kola, v němž hostí od 17 hodin sokolovský Baník, poslední tým tabulky. Doma se pak představí ještě jednou, 14. června v baráži s Viktorií Žižkov.

FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň B 0:0. | Foto: Jindřich Schovanec

„Teď myslíme na oslavy s našimi fanoušky, chceme, aby to byla důstojná tečka. Pro všechny, co přijdou a vydrží až do 85. minuty, se bude čepovat pivo zdarma. Bereme to i jako poděkování,“ láká fanoušky do hlediště Jaroslav Ticháček, prezident Jiskry Domažlice.

Domažlice slaví výhru v ČFL, o postup do druhé ligy se porvou se Žižkovem

Chystají se oslavy historického úspěchu, Jiskra převezme z rukou šéfa Řídící komise pro Čechy FAČR Martina Drobného trofej za vítězství v České fotbalové lize a hráči dostanou medaile. Přítomen bude i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, bude to velká událost pro celé Chodsko.

„Pro Jiskru je už tohle fenomenální úspěch, milník v historii klubu. Postup do druhé ligy je můj sen. Uděláme všechno proto, abychom ho naplnili,“ slíbil Jaroslav Ticháček, přestože uznal, že favoritem baráže bude domažlický soupeř se slavnou minulostí Viktoria Žižkov.

Zdroj: Youtube

Ani v utkání s posledním celkem skupiny A třetí ligy ale nehodlá domažlická Jiskra nic podcenit. „Už kvůli našim skvělým fanouškům chceme i tohle utkání zvládnout. I když to nebude nic jednoduchého, Sokolov se zachraňuje. Nějaké oslavy proběhly, kluci pak dostali volno, ale od středy už normálně trénujeme. Je připraveno vyhlášení, aby to mělo grády, potřebujeme vyhrát,“ doplnil domažlický kouč Pavel Vaigl, který je v Domažlicích šestým rokem.

I pro něho půjde o specifický zápas, neboť na sokolovské lavičce sedí Martin Pulpit. Kouč, který se v roce 2004 při svém angažmá v Plzni pokoušel o restart hráčské kariéry Pavla Vaigla, ale neúspěšný. Teď se potkají jako soupeři.

Po utkání se Sokolovem jede domažlická Jiskra ještě za týden na pražskou Admiru. A pak už ji čeká baráž s Viktorií Žižkov, ve středu 14. června doma a odveta pak v sobotu na hřišti soupeře, vždy od 17 hodin.

