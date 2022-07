Na začátku minulé sezony Domažlice vévodily tabulce ČFL, ale postupem času se propadly do jejího středu. V závěru soutěže Jiskra opět zabrala a do předposledního kola byla ve hře o prvenství a postup do druhé ligy.

„S pátým místem jsme nebyli spokojení. Myslím si, že jsme měli skončit alespoň do třetího místa. Poslední utkání v Králově Dvoře (1:2) nerozhodlo. Pokud bychom neprohráli v předposledním kole 1:2 s Motorletem, byli bychom první a měli bychom to ve svých rukou,“ tvrdil domažlický kouč Pavel Vaigl.

Minulý čtvrtek začala Jiskře letní příprava. Jak bude vypadat?

Trénovali jsme čtvrtek a pátek, o víkendu bylo volno. Teď budeme trénovat každý den dva týdny, dalších 14 dní už budeme ladit formu na novou sezonu. Příprava je krátká. Naběháme hodně kilometrů, ale kluci to musí zvládnout, aby byli připravení na sezonu. Věřím, že dobrá a odmakaná příprava se nám vrátí pozitivními výsledky v soutěži.

Domažlice začnou v poháru s Královým Dvorem, nebo s Tochovicemi

Nastaly pohyby v kádru?

Do Přeštic odešel Dan Černý. Přeji si, aby se mu dařilo i tam, a chtěli bychom Danovi poděkovat za služby, které odvedl pro Domažlice. Z Plzeňského kraje jsou v ČFL tři kluby – my, Viktorka B a Přeštice, což je pozitivní, protože na tato derby budou chodit diváci. Přešticím přeji, ať hrají dobrý fotbal a chodí na něj diváci. (Adam Vrba odešel do Příbrami. Přišli František Holík z Viktorie Plzeň, Marek Nedvěd z Příbrami a Filip Velf z Petřína, pozn. aut.).

Na pozici sportovního ředitele přišel Zdeněk Bečka, který v závěru jarní části sezony skončil jako asistent Pavla Vrby ve Spartě…

Zdeněk Bečka bude takovou pravou rukou prezidenta klubu pana Ticháčka. Bude pomáhat trenérům a trenérkám od mládeže až po týmy mužů. Je to dobrá volba. Zdeněk Bečka prošel Viktorií Plzeň, kde s trenérem Pavlem Vrbou sbíral tituly. Byl ve Spartě Praha i na zahraničních angažmá v Rusku a Bulharsku, což pro něj byla velká zkušenost (Zdeněk Bečka byl asistentem Zdeňka Michálka v Jiskře Domažlice, poté působil v albánském mužstvu KF Skënderbeu Korçë s trenérem Stanislavem Levým – pozn. aut.). Doufám, že své zkušenosti bude v Domažlicích předávat nejen u A mužstva, ale i v mládežnických kategoriích. Věřím, že všechno bude fungovat tak, jak má, a že nám to pomůže. Zdeňka využiji i při trénincích, jsme v každodenním kontaktu a bavíme se o tom. Bude sledovat zápasy a hodnotit je s námi.

Ve skupině A ČFL budou hrát nováčkové z Přeštic a rezervy prvoligových Českých Budějovic a Bohemians Praha a druholigové Dukly Praha. Zbuzany nahradily Benešov. Co na to říkáte?

Proti silnějším týmům se nám minulou sezonu dařilo méně než proti papírově slabším. Bohemians B i Dukla B zřejmě nasadí mladé hráče, kteří se budou připravovat, aby se prosadili do A týmů. Budou to atraktivní zápasy. Zbuzany prokazovaly ve skupině B ČFL, že mají hodně silný tým a zkušená jména. Přeštice si postup zaslouženě vykopaly, a pokud by nebyl covid, hrály by už ČFL dříve. Bude to kvalitní tým, protože majitel pan Kozák přivedl posily.

Fotbalisté Jiskry Domažlice na čtvrtečním zahájení letní přípravy.Zdroj: Jiří Pojar

V prvním kole 6. srpna čeká Jiskru zápas v pražských Holešovicích s Vltavínem. Dokážete už teď odhadnout, jaký to bude zápas?

První kolo bude opatrnější. Minulou sezonu se nám tam povedlo uhrát remízu 2:2, inkasovali jsme v závěru utkání z penalty. Ale odehráli jsme tam dobrý zápas. Na úvod máme těžkého soupeře, ale zápas musíme zvládnout.

Minulou sezonu jste hráli o postup do druhé ligy. Tento ročník budou ambice stejné?

Byl bych spokojen, kdybychom se pohybovali na špici ČFL. Pan Ticháček je perfekcionalista, ten bude chtít být první. Je ambiciózní, tak to má být. Já bych si to samozřejmě přál též, ale trocha skromnosti neuškodí. Nicméně Domažlice patří na čelo soutěže, protože na to mají tým.

Kdo bude podle vás patřit k favoritům ČFL skupiny A?

Myslím si, že Vltavín, béčko Viktorie a možná i rezerva Bohemky. Nevím, jak bude vypadat Králův Dvůr, který opustilo několik hráčů. Je ale možné, že někdo překvapí a zaútočí na nejvyšší příčky.

Autoři: Jiří Pojar, Martin Švec