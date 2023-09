Fotbalisté třetiligové Jiskry Domažlice podali proti prvoligovému Jablonci heroický výkon, i v deseti favorizovanému soupeři v parádní atmosféře, kterou vytvořila téměř tisícovka fanoušků, dlouho odolávali, aby nakonec padli až po penaltovém rozstřelu.

Fotbalisté Jiskry Domažlice při děkovačce věrným fanouškům, kterých na pohárový zápas s Jabloncem dorazila téměř tisícovka. | Foto: Jiří Pojar

„Máme postup, ale bylo to s velkými problémy. Rozhodla důležitá branka na 1:1 a naše trpělivost při penaltách. Měli jsme se ale rozhodnout už v prodloužení. Neprosadit se proti třetiligovému týmu navíc v jeho oslabení, to je prostě problém,“ uvedl jablonecký trenér Radoslav Látal.

„Samozřejmě, že teď převládá zklamání. Kluci odvedli bojovný výkon, až do vyloučení Pavlíka jsme byli Jablonci vyrovnaným soupeřem, potom už to bylo těžké. Ale i tak jsme dobře bránili, hráli chytře a Jablonci jsme to hodně ztížili,“ povídal smutným hlasem domažlický kouč Pavel Horváth.

„Pro soupeře bylo těžké hrát do plných, dobře jsme zavírali prostory. Měli tam sice dvě tři šance, které Andrej (Čerepko) dobře chytil, ale my jsme taky hrozili,“ doplnil trenér třetiligové Jiskry.

Domažličtí fotbalisté sahali ve středečním 2. kole MOL Cupu po senzaci, s prvoligovým Jabloncem vedli od 34. minuty po brance Františka Dvořáka. A i když přišli v 67. minutě po druhé žluté kartě o vyloučeného Pavlíka, dlouho se drželi a favorizované hosty do vážnějších šancí nepouštěli. Až v 83. minutě propadl míč za domácí obranu, první pokus ještě ukrajinský gólman Čerepko vyrazil, ale k míči se pak dostal střídající Náprstek a zajistil prodloužení.

Ani to však být nemuselo, prakticky z rozehrávky po inkasované brance se po přihrávce Rychnovského dostal ve vápně ke střele domácí Mužík a brankář Fendrich jeho pokus s obtížemi zneškodnil. Už před prodloužením bylo zřejmé, že dalších 30 minut navíc bude pro hráče Jiskry pořádně těžkou náloží. Kouč Horváth se snažil hru oživit hned trojím střídáním.

Ale kdo by v nastaveném čase čekal mohutný tlak prvoligového celku, spletl se. Jiskra i v oslabení dokázala soupeře pozlobit, aby nemohl myslet jen na ofenzivní choutky a tak utkání dospělo až k penaltovému rozstřelu.

Až v něm se projevila větší zkušenost na straně hostů, i když… Za domácí nedal hned v první sérii zkušený stoper Procházka, který má na kontě přes 400. startů v české nejvyšší soutěži. Pak už byli všichni exekutoři úspěšní a dál jde tedy se štěstím Jablonec.

„Když jsme prohráli na penalty, je ta pachuť možná ještě větší. Možná kdybychom dostali gól v 90. minutě na 1:2, bylo by to lepší. Kluci by byli víc fit na neděli,“ trpce se pousmál Pavel Horváth, který tentokrát překvapil, když nechal v úvodu na lavičce obvyklého kapitána Petra Mužíka i dalšího zkušeného středopolaře.

„Už jsme takhle hráli předchozí pohár s Příbramí. Tušil jsem, že by mohlo utkání zase dojít do prodloužení, chtěli jsme Petra (Mužík) s Martinem (Fillo) dát do hry až ve druhé půli, aby posunuli naši hru. Bohužel jsme chvíli potom šli do desíti, takže se to plně nepodařilo,“ dodal trenér domažlické Jiskry, který i před prodloužení věřil v úspěch.

Do hry poslal další tři čerstvé hráče. „Měli dostatek sil, chtěli jsme Jablonec překvapit nějakým brejkem. Bohužel jsme ty situaci nevyřešili dobře,“ litoval Horváth.

Jiskra Domažlice – FK Jablonec 1:1 po prodl., na penalty 4:5

Poločas: 1:0

Branky: 34. Dvořák – 84. Náprstek

Rozhodčí: Rouček – Kotalík, Pečenka. ŽK: Pavlík, Horváth (trenér), Procházka, Mužík, Fillo, Čerepko – Houska. ČK: Pavlík (67., Dom.). Diváci: 873.

Domažlice: Čerepko – Fedak, Procházka, Teršl, Svoboda (91. Došlý) – Jahn (64. Mužík), Pavlík, Vais (91. Vávra) – Jedlička (54. Fillo), Dvořák (91. Černý), Zajíček (54. Rychnovský).

Jablonce: Fendrich - Slávik (46. Alégué), Štěpánek, Tekijaški, D. Souček (29. Nykrín) - Schön (46. Chramosta), Hübschman (71. Náprstek), Houska, Čanturišvili - Krulich (63. Jovovič), Drchal.