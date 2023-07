Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili ve třetím přípravném zápase na start třetí ligy dorost plzeňské Viktorie 3:1. Na vedoucí branku Vaise z penalty mladíci ještě do půle odpověděli, ale ve druhé půli určili podobu výsledku Zajíček a Došlý

Fotbalisté Jiskry Domažlice ve třetím přípravném zápase pod vedením trenéra Pavla Horvátha porazili doma 3:1 dorost Viktorie Plzeň U19. | Foto: Foto: Jiří Pojar

„Náš výkon nebyl nejhorší, vytvořili jsme si hodně šancí, dali jsme tři góly. Ale bylo tam i dost nepřesností, některé situace musíme řešit lépe. Máme v závěrečné fázi přípravy na čem pracovat, potřebujeme doladit maličkosti, ono si to sedne,“ usmál se zkušený domažlický fotbalista Stanislav Vávra, který nastoupil poprvé po zranění od barážových utkání se Žižkovem.

FOTO: Jiskru prověřila Vaiglova Doubravka, Fillo vstřelil premiérovou branku

,,Nemám zápasové tempo, kousal jsem to špatně, měl jsem nohy jak z betonu. Ale jsem rád, že už jsem mohl naskočit. Soutěž se rychle blíží a všichni se strašně těšíme až ten kolotoč zase začne,“ dodal Vávra a nezapomněl pochválit soupeře. „Na to, že jsou to ještě dorostenci, tak dobře věděli, co mají hrát. Měli tam šikovné kluky, byli nepříjemný soupeř,“ dodal.

Trenér Pavel Horváth nemohl v sobotním dopoledni počítat s trojicí zraněných Fillem, Dvořákem a Rychnovským, naopak oproti dvojzápasu s Doubravkou už byli k dispozici Provod, Vávra i Černý.

OBRAZEM: Jiskra na úvod dvakrát remizovala se třetiligovým Ústí, podívejte se

Domažlice poslal do vedení již v šesté minutě jeden z nových hráčů Jonáš Vais, jenž proměnil penaltu po faulu na Mužíka. Autor vedoucí branky měl gól na hlavě i ve 37. minutě ale hlavou těsně minul. Stejně jako předtím pokus Zajíčka, nad bránu domácího Brycha zase pálil mladý viktorián Dulík. Ale hosté přece jen do poločasu srovnali, když se trefil Šmíd po přihrávce Šota, odchovance Jiskry.

Ve druhé půli byli domácí aktivnější, po hodině hry prostřelil dalšího domažlického odchovance ve viktoriánských barvách Ulmana levačkou Zajíček a v 78. minutě uzavřel brankový účet zápasu Došlý, jenž zakončil brejk po přihrávce Pavlíka.

Generálku na boje v ČFL sehraje Jiskra poslední červencovou sobotu od 17 hodin v Zápasech, do sezony vstoupí pak v pátek 4. srpna od 18 hodin v Králově Dvoře.

Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň U19 3:1 (1:1)

Branky: 6. Vais (pen.), 61. zajíček, 78. Došlý - 39. Šmíd.

FOTO, VIDEO: Robstav v generálce padl na půdě třetiligového Mostu