„Nic jednoduchého nás nečeká, ale my se pořádně připravíme,“ říkal domažlický kouč Pavel Vaigl a připomněl, že Povltavská naposledy v neděli porazila poslední Rakovník vysoko 5:0.

Jiskra má stále ještě teoretickou šanci na první místo. Na vedoucí Vltavín, který má ale o zápas víc, ztrácí pět bodů. A do pořadí určitě promluví i druhý Králův Dvůr, ten má ještě doma lídra soutěže a v posledním kole pak i Domažlice. „Když předtím zvládneme oba zápasy doma (kromě Povltavské ještě v sobotu Motorlet – pozn. aut.), může se rozhodovat o postupujícím až v posledním zápase. Pro diváky by to bylo velmi atraktivní,“ těší se trenér Jiskry na závěr letošního soutěžního ročníku.

Domažlice do něho vstupovaly s postupovými ambicemi, ty po nepříliš vydařeném podzimu malinko vyprchaly, ale teď jsou znovu ve hře, i když o druhé lize už se na Chodsku příliš nemluví. „Nebavíme se o tom, ale pojedeme naplno až do konce. Každý chce být první, i kdyby se nakonec postupovat nemělo. Půjdeme za tím a uvidíme, co z toho bude,“ doplnil Pavel Vaigl před středečním zápasem s Povltavskou FA.

