Tolik očekávaný okamžik pro celé Chodsko se nezadržitelně blíží. Fotbalisté Jiskry Domažlice ve středu nastoupí doma od 17.00 proti Viktorii Žižkov. Odveta baráže o druhou ligu se bude hrát v sobotu od 10.15 v Praze.

FORTUNA ČFL, skupina A, 30. kolo: FK Admira Praha - TJ Jiskra Domažlice (modré dresy)1:1. | Video: Deník/Martin Mangl

„Je to završení velkého snu celé generace hráčů, trenérů, funkcionářů i fanoušků,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník prezident domažlické Jiskry Jaroslav Ticháček.

V cestě k postupu ale domažlickým fotbalistům stojí klub se slavnou minulostí. Žižkovská Viktoria navíc touží po rychlém návratu do druhé nejvyšší soutěže. Kádr z minulé sezony zůstal pohromadě, stejně jako sponzoři, kteří dali týmu jasný cíl – postup.

„Naše výhoda může být, že zatímco my chceme postoupit, soupeř musí,“ říká domažlický kapitán Petr Mužík navzdory tomu, že si uvědomuje kvality barážového soupeře. „Jsou to dva zápasy, ve kterých se může stát cokoliv. Necháme na hřišti všechno,“ slíbil za kabinu 36letý fotbalista, který patří ke klíčovým mužům týmu trenéra Pavla Vaigla.

Kouč považuje za hodně důležitý už úvodní zápas barážové série. „Hrajeme doma, dáme do toho všechno. Potřebujeme to zvládnout, abychom uhráli výsledek, který nám dá naději i do odvety,“ říkal kouč Jiskry, který nehodlá ani v klíčovém zápase sezony ustoupit z ofenzivního stylu.

„Připravujeme se na soupeře poctivě, viděli jsme Žižkov na videu a několikrát na vlastní oči. Ale chceme se soustředit hlavně na sebe, předvádět svůj klasický styl,“ vzkázal Vaigl soupeři i divákům. Zároveň hodlá být obezřetný. „O osudu baráže může rozhodnout každá branka,“ uvědomuje si kouč.

V posledním utkání ČFL na pražské Admiře nechal odpočívat některé opory, lehké zdravotní trable měl zkušený Vůch. „Ale věřím, že ve středu bude k dispozici,“ přál si trenér Jiskry Domažlice.

Ani jeho žižkovský protějšek Michal Horňák nic nepodceňuje, několikrát byl k vidění na zápasech domažlické Jiskry.

„Jsme napjatí, chceme to všechno zvládnout. Vůbec nejde o to, že bychom měli něco podcenit. Bude to hodně o hlavě, obě mužstva jsou kvalitní, bude to hodně o hlavě,“ uvedl Horňák na klubovém facebooku.

Minule v Jablonci už mohl alespoň na část zápasu nasadit i bývalého sparťana Václava Kadlece a v kádru má i další hráče se zkušenostmi z nejvyšší soutěže.

