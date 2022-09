Domažlice nastupovaly do utkání 5. kola ČFL s bilancí čtyř výher a z prvního místa tabulky.

„Předchozí zápasy jsme hráli slušně, ale tak jako proti Přešticím nemůžeme k zápasu přistoupit. Chyběl nám Franta Dvořák, který hrál dobrá utkání. Myslím si, že by nám v Přešticích pomohl. V ofenzivě jsme si nedokázali poradit, domácí byli na nás připravení. Petr Mužík byl trochu mimo hru, protože ho dobře pohlídal Dominik Hradecký. Nicméně do zápasu jsme nedali bojovnost, bez níž to nejde a prohrávali bychom tak i s jinými soupeři,“ zlobil se domažlický lodivod.

„Musíme se z toho do příštího zápasu oklepat a v trénincích udělat všechno pro to, abychom domácí zápas zvládli,“ dodal Vaigl.

Už v pátek od 17 hodin hostí Jiskra Domažlice Slavii Karlovy Vary. Domažlice jsou druhé, Vary čtvrté.

„Máme načtené všechny soupeře díky Zdeňkovi Bečkovi. Karlovy Vary si rozebereme na videu. Připravujeme se zvlášť na každý zápas. I na Přeštice jsme byli nachystaní, ale nezvládli jsme to. Musíme se dát do kupy, v klidu si to rozebrat, promluvit si s hráči, připravit se, smířit se s porážkou v Přešticích a v týdnu udělat všechno pro to, abychom zůstali na špici tabulky,“ nastínil trenér Jiskry Domažlice.

Utkání Přeštic s Domažlicemi vidělo 760 diváků. „Atmosféra byla perfektní. Myslím si, že dlouho taková nebyla. Takto by to mělo být, diváci k fotbalu patří. I když my jsme trochu smutní, tak diváci si přišli na své, protože góly jsou gró fotbalu,“ konstatoval Vaigl.

Tři góly domácích vstřelil exdomažlický Daniel Černý. „Dan u nás góly nedával, ale v předminulém kole vstřelil pět branek Písku. Proti nám jsem mu to nepřál, ale jinak mu góly přeju,“ usmál se Pavel Vaigl.

