„Hodně mi pomohl první gól. Když vstřelí útočník brzy branku, hodně mu to psychicky pomůže. A když to byly v 8. minutě už dva góly, je to prostě paráda,“ říkal na úvod spokojený Daniel Černý, jehož tým celý zápas zásoboval gólovými nabídkami, které zkušený hráč chladnokrevně proměňoval.

„Dostal jsem krásné přihrávky, za něž chci poděkovat spoluhráčům, nejvíce Zemičovi (Martin Zeman – pozn. red.), který mi nahrál na dva góly plus byl u dalších dvou,“ chválil odchovanec plzeňského Petřína své parťáky na hřišti. Podobný zápas v dospělé kariéře dosud nezažil. V paměti má však Černý ještě utkání z dorostu, kdy dosáhl na stejnou metu. „To, že se jich povedlo teď vstřelit hned pět, je skvělé. Podobný zápas jsem zažil naposledy v dorostu v U17 proti Zlínu. Tehdy jsem jich dal také pět, ale to už je hodně dávno,“ usmíval se Daniel Černý, který bude asi navždy ležet v hlavě devatenáctiletému píseckému gólmanovi Petru Lukešovi.

Pomůže jen tvrdá práce, burcuje Schleiss. Jako kapitán nesl další debakl těžce

„Nebude na ten zápas vzpomínat v dobrém. Pokud se nemýlím, bylo to jeho první utkání v ČFL, kde jsme ho tak pěkně přivítali,“ pokračoval dobře naladěný střelec.

Ostřílený fotbalista, který prošel i plzeňskou Viktorií, ještě zároveň neví, na kolik ho jeho pětibranková kanonáda vyjde.

„Ještě jsem se na sazebník nekoukal, ale něco to určitě stát bude. Uvidíme, kolik si pro mě náš pokladník Skalík (Tomáš Skála – pozn. red.) připraví,“ vysvětloval Daniel Černý, který do Přeštic dorazil teprve v létě od třetiligového konkurenta z Domažlic.

Dilema v Plzni. O penězích, návratu Messiho i cestě do Německa

„Domažlice jsem opustil jen proto, abych dostával více prostoru na hřišti. Trenér Purkart mi už volal v zimě, ale to se mi narodila dcera, takže jsem ještě zůstal v Jiskře. V průběhu jara, když jsem nedostával tolik příležitostí, jsem se rozhodl pro změnu,“ pokračoval nyní nejlepší kanonýr ČFL. Ten se trefil i v prvním zápase sezony do sítě Motorletu a po svém galapředstavení proti Písku má na svém kontě šest branek. „Jsem tam od toho, abych dával góly. Jsem moc rád, že mi to tam padá hned od začátku a můžu splácet důvěru trenéra. Máme tady skvělý tým a je tu velká konkurence. Z hráčů, co tu jsme, může hrát každý,“ je Daniel Černý rád za příležitost.

Přeštice prožívají dobrý vstup do nováčkovské sezony ve třetí lize. Po třech kolech mají šest bodů a navrch se jim povedlo postoupit do dalšího kola MOL Cupu, když porazily Katovice 3:1. „Máme za sebou vydařený vstup do sezony. Na nováčka ve třetí lize jsou dvě výhry parádní. Plus jsme ještě postoupili v poháru a čekáme, koho nám los přidělí,“ dodal Černý.

Ligo mistrů, vítej v Plzni! Viktoriáni to dokázali