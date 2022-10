„První gól byl smolný, soupeř trefil skákavý balon za vápnem. Druhý gól jsme soupeři darovali a další tři góly padly po našich dvou individuálních chybách, ať už v soubojích, nebo špatné rozehrávce. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale když prohráváte 0:3, 0:4, tak se hraje špatně, je to zmar a už ani to štěstíčko nemáte,“ vysvětlil příčiny vysoké porážky útočník Domažlic František Dvořák.

Co jste si říkali o poločase v šatně?

Hlavně nedostat třetí gól, který by utkání rozhodl, zkusit dát rychlou branku do 60. minuty, abychom měli ještě šanci zápas otočit nebo zremizovat. No a po deseti minutách druhé půle dostaneme góla, který nás položila bylo po zápase. Za stavu 0:3 jsme byli frustrovaní.

Nevyhráli jste třetí zápas v řadě. Neobáváte se, že se situace začíná podobat loňské mizérii, kdy jste nevyhráli snad sedm zápasů za sebou?

Někdo to v tom může vidět, ale ten, kdo hraje fotbal delší čas nebo se věnuje nějakému sportu, ví, že takové období občas přichází. Podívejte se na Slavii, která prohrála 0:3 v Plzni. Nebo Sparta nevyhrála pět zápasů v řadě. Myslím si, že ještě není čas dávat hlavu do klína. Jasně, dvakrát jsme prohráli ze sedmi zápasů, dvakrát vysokým rozdílem, ale pořád to není to nejhorší. Musíme se ponaučit, zvrátit to a zase začít vyhrávat.

OHLASY Z PŘEBORU: Tlumačov dal Chotíkovu čtyři góly, ale nakonec prohrál

Bylo znát na Bohemce, že využila některé hráče z prvoligového áčka včetně bývalého reprezentanta Jana Morávka?

V sestavě měla dva tři hráče, ale terén byl podmáčený a těžký, že mohl hrát do karet spíš nám. Na takovém terénu jde kvalita hry dolů a fotbalisté hrající vyšší soutěž se bojí chodit do soubojů, protože se trochu chrání. My jsme měli na těžkém terénu zjednodušit hru, hrát dlouhé balony a bojovat. Místo toho jsme po našich rozehrávkách po zemi Bohemce nabídli čtyři góly z pěti. Z mého pohledu je to nepochopitelné. Nemůžeme takto ztrácet balony a na naší polovině hřiště soupeři nahrát do nohy, aby běželi tři na dva.

V příštím zápase vás doma čeká Motorlet Praha. Co od soupeře očekáváte?

Motorlet má důrazný tým, vysoké obránce i útočníky, na což my trochu doplácíme. U nás jsem vysoký já a možná stoper Sojka. Máme spíše technické hráče. Třetí liga se ukazuje jako specifická v tom, že když nemáte v týmu vyšší fotbalisty, tak vás soupeři potrestají. Pokud bychom se naučili hrát venku jednodušeji, dlouhými balony a důrazně, tak si myslím, že máme o tři čtyři body více. Motorlet hraje jednoduše, vzadu se s tím nemažou, vpředu bojují a mají silné standardky. Bude třeba dát rychlý gól a zbytečně nefaulovat, aby nás neohrozili ze standardek.

FOTO, VIDEO: Fotbalisté Jiskry Domažlice inkasovali venku znovu bůra