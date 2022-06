Pražané nakonec zápas s Plzni zvládli, vyhráli 3:1, a protože Zápy ze druhé české skupiny nemají zájem o postup do vyšší soutěže, budou hrát v příští sezoně druhou ligu. Na hřišti v Xaverově začala Plzeň aktivně. Z přímého kopu pálil Čihák těsně nad břevno. Kodýtkova dělovka zpoza vápna naopak orazítkovala právě brankovou konstrukci. Postupně to ale byla Slavia, která přebírala otěže zápasu do svých rukou.Ve 38. minutě se domácí tým ujal vedení. Na konci zdařilé akce byl Šubert, který zakončoval do prázdné klece.

Tlak sešívaných se po gólu stupňoval. Ve 40. minutě hry musel Baier vyrazit míč na břevno a o chvíli později ho zachránila tyč.Viktoriánům se ale nakonec ještě před odchodem do kabin povedlo srovnat. Po faulu ve vápně si Robert Aubrecht postavil míč na penaltový puntík, z něhož prostřelil Sirotníka.

I druhý poločas se hrál ve vysokém tempu. Hra se přelévala ze strany na stranu aoba týmy se dostávaly do šancí. V gól je ale dokázali přetavit jen hráči Slavie.

Do vedení poslal Slavii Nigerijec Usor, jenž vyřešil samostatný únik povedeným lobem přes Baiera. V poslední minutě řádné hrací doby ještě z penalty na 3:1 zvýšil Šmiga.

„Momentálně převládá zklamání z toho, že jsme to utkání nedotáhli do vítězného konce. Bohužel jsme inkasovali jako první, ale bylo dobré, že jsme do poločasu dokázali vyrovnat. Pak to bylo o tom, kdo dá rozdílový gól, a bohužel ho dala Slavie. Třetí gól padl do otevřené obrany, kdy jsme vysunuli stopera nahoru a doufali jsme, že dokážeme srovnat,“ hodnotil zápas trenér rezervy Viktorie Josef Parlásek.Ten mohl být jinak spokojený s letošním ročníkem, který jeho tým zakončil na čtvrté příčce.

„Sezonu hodnotím velmi pozitivně. Když se podívám na ten rok jako na celek, tak mužstvo udělalo velký progres a jednotliví hráči zvýšili svou výkonnost. Navíc jsme na jaře dokázali udělat šest zápasů dlouhou šňůru výher a inkasovali jsme nejméně gólů ze všech, což je pro mě ohromně cenné. I díky tomu jsme do nedělního zápasu hráli o nejvyšší příčky. Převládají tedy určitě pozitivní pocity,“ řekl pro web Viktorie kouč Parlásek.

Slavia Praha B - Viktoria Plzeň B 3:1

Branky: 38. Šubert, 74. Usor, 90. z PK Šmiga – 45. z PK Aubrecht. Rozhodčí: Vít. ŽK: 2:3. Diváci: 300. Sestava Plzně: Baier – Keltyčka, Fišer, Čihák, Vacek (46. Šimek) – Pešek (46. Sojka) – Kodýdek (90. Janča), Gaszczyk P. – Aubrecht, Kolerus (62. Hašek), Pospíšil (75. Paluska). Trenér: Josef Parlásek.