„Výzvu porvat se o postup do druhé ligy přijímám,“ prohlásil nový kouč domažlických fotbalistů Pavel Horváth.

Takhle řádil Pavel Horváth ještě na lavičce plzeňské Viktorie. | Foto: fcv

Třetí fotbalová liga pro něho není novinkou, vedl v ní už rezervu plzeňské Viktorie. Ani do neznámého prostředí Pavel Horváth nejde, v dresu Jiskry Domažlice si dokonce na sklonku kariéry zahrál a po jejím konci tady začínal trenérskou dráhu. „Byl jsem tady už před osmi lety,“ připomněl 48letý trenér svoje angažmá z léta 2015.

Tehdy měl jeho pobyt v Domažlicích jepičí život, strávil tady necelé čtyři měsíce. Po jediném zápase v ČFL odešel na pozici asistenta do plzeňské Viktorie. Teď se tedy vrací na místo činu.

„Za těch osm let jsem snad leccos navnímal od kolegů, něco jsem si zkusil sám,“ připomněl, že vedl i Sokolov a Příbram, tu v první lize.

Hrála při vašem rozhodování, jestli nabídku Domažlic přijmete, roli osm let stará zkušenost?Jednoznačně. Když jsem tehdy odcházel, měl jsem slzy v očích. Byla to moje první trenérská zkušenost. Cítil jsem se tady skvěle, ale přišla nabídka z Viktorky, která nešla odmítnout.

Takže ten tým znáte?

Spousta hráčů z tehdejšího kádru tady pořád ještě je. I když jsou tady i nové tváře, nejdu do neznámého prostředí, mančaft vesměs znám. I kluky, kteří sem teprve dorazí, znám osobně. To by mohla být velká výhoda.

Domažlicím letos těsně unikl postup do druhé ligy, budou to chtít zkusit znovu…Tuhle výzvu přijímám. Ale není to jen o tom, co se děje na hřišti, je na to potřeba připravit celý klub. Jednání, která v Domažlicích teď probíhají, jsou však na dobré cestě. Věřím, že ucítíme také ještě o malinko větší podporu fanoušků. A my tohle všechno musíme podpořit svými výkony. Slibuju, že udělám maximum, aby měli kluci potřebný servis.

Jste připravený také na to, že někteří z nich mají i práci?

Budu muset trošku změnit pohled na fotbal, svoje myšlení, přípravu na zápasy. Víc přemýšlet, který z kluků co individuálně absolvoval. Na druhou stranu budu po všech chtít stoprocentní přístup. Ale jsem normální chlap, když přijde někdo unavený z práce nebo bude mít jiné problémy, jsem schopný se o tom pobavit, domluvit se.

Berete to osobně jako šanci osamostatnit se, být už hlavní kouč?

Už jsem hodně zešedivěl, roky přibývají. Samozřejmě, že bych chtěl být hlavní kouč (úsměv). Ale všechna předchozí angažmá jsem si užíval. Obzvlášť to poslední s Michalem Bílkem byla ohromná zkušenost. Trénovat s člověkem, který vedl reprezentaci, Spartu i národní tým v zahraničí, není vůbec k zahození, hodně mě to obohatilo.

Zmínil jste angažmá v Plzni, jak byste ho zhodnotil?Moje poslední štace ve Viktorce pro mě byla vrcholem trenérské kariéry, byť jsem byl v pozici asistenta Michala Bílka. Snad jsem měl nějaký podíl na tom, co se nám povedlo. Získali jsme titul, postoupili do Ligy mistrů. Ale teď jsem v Domažlicích a doufám, že navážeme na skvělé výsledky z minulé sezony. Chci abychom hráli zajímavý fotbal, aby to byl pro kluky odrazový můstek k tomu, aby se posunuli v kariéře dál.

Roli hlavního kouče už jste si vyzkoušel, v čem je to jiné? Větší tíha odpovědnosti?

Asistent nemůže tak často vybíhat k lajně (úsměv). Dnešní fotbal už není úplně o jednom trenérovi, je to o celém realizačním týmu. I o tom se tady v Domažlicích bavíme, budeme to chtít malinko změnit a posílit. Zavedeme rozbory utkání, aby se na to kluci mohli podívat a sami zhodnotit, kde udělali chybu, co se povedlo…