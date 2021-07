V místě, kde úplně cáká, jak je Anglie prodchnutá nejkrásnější hrou. „Těžko se to u nás vysvětluje, ale fotbalová kultura je v úplně jiné dimenzi, jiná galaxie,“ říká Tomáš Egert, jenž působil ve druhé a třetí anglické lize.

„Hrát ve Wembley je vždy svátek, moc se na to těšíme,“ přikyvuje trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Výjimečnost místa a okamžiku však asi – tentokrát – není na duelu to nejzajímavější. Interesantní je spíše to, že úspěšnější tým možná nebude ten spokojenější.

Na skupinu smrti

Kdo v úterý vyhraje, stane se vítězem skupiny (Česku stačí i remíza), což je sice pozoruhodný úspěch, jenže taky přímý směr na tuze nepříjemného soupeře pro osmifinále.

Premiant déčka, české skupiny, totiž narazí na druhý mančaft efka, které je neuvěřitelně našlapané. Pokud nenastane výjimečné maďarské povstání, znamenalo by to poměřit se s Německem, Francií či Portugalskem.

Česká nátura, často „vyčuraná“, by tak mohla spekulovat. Nebylo by lepší postrčit Anglii vpřed?

Byla by to cesta do pekla…

„Jasně že se propočítávají nějaké možnosti, na koho a kde bychom mohli narazit. Ale jsou to jen představy v našich hlavách. Kdybychom zkoušeli kalkulovat, mohlo by se nám to vymstít,“ říká způsobně záložník Lukáš Masopust, jenž na Euru podává perfektní výkony.

„Bavíme se o tom pořád, ale nemůžeme ovlivnit, jak to dopadne v dalších zápasech. Můžeme ovlivnit pouze náš vlastní zápas, na to se musíme soustředit,“ má jasno Šilhavý.

Krásná vzpomínka

Hrdí Ostrované mají sokovi co vracet. Naposledy s Českem prohráli, stalo se tak v říjnu 2019, kdy v Edenu uštkla slavného protivníka Kobra Zdeněk Ondrášek. Pro Čechy to byla první výhra nad Angličany od roku 1975.

Jinak moc úspěchů nepobrali, v zápase půl roku před Ondráškovým největším večerem padli ve Wembley 0:5. „Myslím, že relevantní ke kvalitě soupeře je spíše zápas v Praze,“ uznává Gareth Southgate, trenér Anglie na Euru i v obou duelech.

Ano, nyní je situace jiná. Češi vyspěli, Anglie mírně tápe. „Anglie je velký tým. Pokud ale předvedeme podobný výkon jako při výhře v Praze, tak máme šanci takového favorita potrápit,“ myslí si Šilhavý.

Všichni čeští hráči jsou podle Šilhavého zdravotně v pořádku. „Probíráme možné varianty denně, ale sestavu den před zápasem neprozradím. Bavíme se o tom, změna může nastat, i když nevím, jestli zrovna pro úterní zápas. Věřím, že to nebude náš poslední zápas.“