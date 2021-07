Pořádně si nazout kopačky? Pro fotbalistu denní chléb. Každý to dělá tisíckrát, milionkrát, zas a znovu. Přesto se někdy vetře chybička. Jako před druhým poločasem zápasu mistrovství Evropy mezi Českem a Chorvatskem v případě Vladimíra Coufala.

„Nemůžu se vymlouvat, špatně jsem se obul,“ kál se krajní obránce West Hamu po zápase, který skončil remízou 1:1. Chorvatský štírek Ivan Perišič vyrovnal krátce po změně stran právě kvůli Coufalově zaváhání.

Začalo to nevinně, nenápadným faulem ve středu hřiště. Jenže Chorvati bleskurychle rozehráli a nachytali českou obrannou čtveřici v nedbalkách. Rychlonohý Perišič se vcelku snadno dostal přes Coufala a přesně vystřelil, navíc česká opora v ten nejméně vhodný okamžik podklouzla.

Špatné obutí…

Zasloužený bod

„Škoda. Kdybych tam neuklouzl, tak bych ho možná ještě stihl zblokovat,“ litoval Coufal, který pak z pozice bezmocně ležícího diváka sledoval, jak míč plachtí za záda brankáře Tomáše Vaclíka. „Proměnil to dobře. Hlídal jsem si jeho levou nohu, ale on to zasekl a dokázal, že je dobrý hráč,“ pochválil Perišiče, křídelníka Interu Milán.

Nešlo jen o Coufalovu chybu, zaváhala celá obrana. „Nestoupli jsme si před balon. Nestihli jsme to zavřít a on tam šel jeden na jednoho. Jejich chytrost, naše hloupost,“ okomentoval Coufal se svou typickou otevřeností chorvatskou gólovou akci.

Jinak byl ale s českým výkonem vcelku spokojený. „Oba týmy měly šance, bod je zasloužený. Možná jsme mohli mít i víc, ale remízu bereme. Když jsme se drželi našeho plánu, byli jsme v klidu a nezmatkovali jsme s balonem, tak bylo znát, že jim to presování a běhání nevonělo,“ dodal Coufal.

Teď už se může těšit „domů“ do Londýna na úterní mač s Anglií. Obutí na zápas bude určitě věnovat stoprocentní pozornost…

