Starosta Domažlic a kandidát do Senátu Stanislav Antoš /KDU-ČSL/ se v exkluzivním rozhovoru podělil o své vize na zlepšení a rozvoj města, Chodska a celého Pošumaví. Připomněl význam výstavby kvalitní a moderní železniční i silniční sítě nebo důležitost zachování chodského folkloru a hovořil také o obchvatu dopravou velmi zatíženého Babylonu. Jaké jsou jeho plány pro budoucnost regionu a proč kandiduje do Senátu České republiky? Co by v případě úspěchu chtěl změnit na celostátní úrovni? Poslechněte si v našem podcastu.

„Domažlice jsou od Německa doslova coby kamenem dohodil. Pro naše obyvatele je tak velmi důležitý cestovní ruch, který logicky zahrnuje i zahraniční turisty. Je potřeba je k nám nejen přilákat, například na tradiční Chodské slavnosti, ale ukázat jim i méně známá místa. Podržet je tu déle, zajistit, aby si ten region projeli celý,“ říká k tématu cestovního ruchu host podcastu Stanislav Antoš, starosta Domažlic a kandidát do Senátu.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Stanislav Antoš: Zachovat musíme všechny tři nemocnice

Důležitým bodem rozhovoru byla také dostupnost lékařské péče. Stanislav Antoš totiž často jezdí i do těch nejmenších obcí a zajímá se, co tamější obyvatelé trápí. „Bohužel lékaři, ordinující na venkově stárnou a mladí sem nechtějí, není to pro ně perspektivní. V tomto směru je potřeba zasáhnout do zdravotnictví právě na té celostátní a motivovat lékaře, aby na venkově zůstávali. Toto netrápí jen nás, je to celorepublikový problém. V našem regionu máme to štěstí, že zde máme hned tři velké páteřní nemocnice, v Domažlicích, Klatovech a pro ty odlehlejší místa Šumavy je s dobrou dojezdností sušická nemocnice. Já jsem rozhodně pro zachování všech třech nemocnic,“ říká Antoš s tím, že právě otázka motivování lékařů by byla jednou z těch, kterým by se v případě úspěšné kandidatury chtěl rozhodně věnovat.

A jak se tento charismatický sedmapadesátník udržuje fit? „Chodím pravidelně protáhnout tělo do posilovny. Snažím se dodržovat přísun endrofinu třikrát týdně. V době kdy byly fitka zavřená, začal jsem chodit běhat do přírody. Tu zde na Domažlicku máme nádhernou a je to také úžasně dobíjecí záležitost,“ vysvětluje. I když sám není příznivcem cyklistiky, připomněl, že na náměstí mají nabíječku pro majitelé elektrokol. „Právě to je podle mě také budoucnost cestovního ruchu – elektrokola plus takoví ti ´čerství´ důchodci,“ myslí si Antoš.

Bývalého ostříleného novináře a dnes už zkušeného politika nezaskočila ani otázka, kde vidí domažlický a klatovský region a celkově celou společnost za pět. „Odpovědět jednoduché není, protože pět let je na něco krátká a na něco dlouhá doba. Každopádně věřím, že toho času už bude válka na Ukrajině minulostí a ekonomika se v celé Evropě vrátí do správných kolejí a zahojí se. Také věřím, že se lidé se zdroji naučí lépe hospodařit,“ pokračuje.

Jak sám říká, nemá rád prázdná hesla, ale dává přednost konkrétním cílům a detailům, které pak tvoří celek. O čem dalším jsme si s naším hostem povídali, se dozvíte spuštěním aktuálního podcastu.