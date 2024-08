„Já si ten úspěch zatím nijak nepřipouštím, i když musím uznat, že jsem spokojený. Cílili na olympijskou medaili celou dobu a teď to vyšlo na zlato,“ říkal David Sekerák ve studiu Plzeňského deníku kam dorazil z Domažlic, kde se s Harukou Kitagučiovou společně připravují.

„Když mě poprvé kontaktovala ve Finsku, tak jsem si ani nemyslel, že se potom ještě ozve. Ale za dva měsíce napsala, pak přijela a já jsem řekl: dobrý, tak jdeme makat,“ zavzpomínal na začátky spolupráce.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Trenér olympijské vítězky v oštěpu Haruky Kitaguči David Sekerák v podcastu Deníku Ze západu

A klape jim to náramně, už loni dovedl japonskou oštěpařku v Budapešti k titulu mistryně světa. Nedávno v Paříži vystoupala dokonce na olympijský trůn. „Myslím, že nám ta zkušenost z Budapešti pomohla,“ pokýval hlavou domažlický rodák, který prozradil i jak slaví Japonci.

„Já ani nevím, jestli to umí. Já jsem prožíval loni v Budapešti velké emoce. Ale někteří Japonci se na to moc netvářili, tak jsem se teď mírnil,“ usmál se Sekerák s tím, že si pak vše vynahradil při návratu do Domažlic, kde je vítal i starosta města.

Ale brzy po oslavách začali zase trénovat, i když jeho svěřenkyni vyřadila zablokovaná záda. Letos ještě cílí na vítězství v Diamantové lize, za rok je mistrovství světa v Japonsku, rodné zemi jeho svěřenkyně.

A co bude potom?

I když mu v roce 2025 končí s Harukou Kitagučiovou smlouva, plány má. „Pak už by před námi asi byla jenom meta 70 metrů nebo snaha ohrozit světový rekord, ale to by se musela sejít spousta věcí. Sebrat Báře Špotákové svěťák by byla asi drzost, ale zase by to bylo krásná práce,“ zasnil se David Sekerák.