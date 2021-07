„Předpoklad je v červenci, společně s policejním orgánem to chceme skončit do roka od tragédie,“ řekl Deníku Król s tím, že případ zkomplikovala a prodloužila i koronavirová pandemie. Odkládaly se výslechy svědků, čekalo se na posudky, lidé byli v karanténě nebo nemocní. Problémy se nevyhnuly ani znalcům a policistům.

Přestože se viník – Zdeněk K. (55 let) – k hrůznému činu přiznal, zatím neprojevil ochotu jednat se státním zástupcem o uzavření dohody o vině a trestu. Ta by mu mohla zajistit mírnější trest. V současné chvíli mu hrozí až doživotí.

„Zatím jsem ze strany pana obviněného tuto snahu nezaznamenal,“ dodal Król, který ale nevylučuje, že k jednání o dohodě ještě může dojít.

„Vyšetřování v této chvíli pokračuje. Budou ještě vyslechnuti svědci, zejména z řad obyvatel domu ohledně náhrady škody. Zbývá také ještě znalecký posudek z požární ochrany,“ uvedl Król. Co se týká duševního stavu Zdeňka K., v době činu byl podle znalců příčetný a je plně zodpovědný za to, co udělal.

Alkohol

Zdeněk K. se kromě obecného ohrožení bude zodpovídat i z ohrožení pod vlivem návykové látky. Opilý totiž sedl do auta, v němž přijel k věžovému domu v Bohumíně. V sobě měl větší množství alkoholu, který se zřejmě v kombinaci se vztekem podepsal na neštěstí.

Zdeněk K. tvrdí, že netušil, jaké následky jeho počínání bude mít. K úmyslu založit požár se ale přiznal. Se dvěma PET lahvemi naplněnými benzinem se vydal do bytu v jedenáctém patře, kde probíhala oslova. Té se zúčastnili i jeho příbuzní, včetně manželky, která se od něj odstěhovala k synovi. Když mu na zazvonění jeden z přítomných otevřel, vliv dovnitř hořlavinu. Zbytkem polil zabouchnuté dveře. Poté vytáhl zapalovač…

Po zadržení prohlásil, že chtěl všechny pouze vystrašit. Při následném požáru zemřelo jedenáct lidí, z toho pět poté, kdy se snažili zachránit skokem z jedenáctého patra.

Žaloba na šéfredaktora

Shodou okolností v těchto dnech byla k Okresnímu soudu v Ostravě podáno obžaloba v případu, který s bohumínskou tragédií souvisí. Až tři roky vězení hrozí šéfredaktorovi webu Vlastenecké noviny Radku Veličkovi kvůli rasistickému článku, jenž zveřejnil po požáru.

„Jedenáct cikánů minus. Něco uhořelo a něco vyskákalo z oken,“ napsal mimo jiné. Podle policie pod různými jmény psal i další extremistické články, ve kterých komentoval dění v různých částech republiky i ve světě. Termín hlavního líčení nebyl dosud stanoven.