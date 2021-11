Obce zasažené tornádem jsou několik posledních měsíců jejím druhým domovem. Jezdí sem pravidelně i čtyřikrát týdně. Původně sem přitom jen tři dny po tornádu vezla humanitární sbírku ze Zlínska, kterou vyhlásila a zorganizovala. „Přijela jsem sem, a když jsem to tady uviděla, nebylo mi to fuk. Jezdila jsem zpočátku pomáhat aktivně hlavně na stavby a s domy. Už po prvním týdnu mi ale bylo jasné, že nejen dospělí trpí tím, co se stalo. Že tornádo zasáhlo taky dušičky dětí,“ vypráví sympatická dáma, sama manželka a matka dvou dětí a panička dvou psů.

Nejprve ze dne na den vypravila tři autobusy dětí do zlínské zoologické zahrady, kde zařídila i celodenní program. „No a takhle jsem se vlastně dostala k první stovce rodin, s nimiž jsem navázala spolupráci,“ vzpomíná.

Děti jí vyprávěly, co vše zažily. „Říkaly mi všechno. To dobré i špatné. Některé plakaly, měly šrámy, byly pořezané od skel. Přišly o své oblíbené hračky a o věci, které měly rády. Tak vznikl Den splněných přání. Osmnáctého srpna jsme měli v Lužicích akci s kouzelníky a vystoupeními, kde jsme sto sedmdesáti dětem plnili přání. Pomohl nám Český rozhlas a Ježíškova vnoučata. Předali jsme dary v hodnotě asi půl milionu. Šlo o věci, které vzalo nebo zničilo tornádo. Lyžáky, kola, zahradní domečky, plyšáky. Zkrátka vše, k čemu měly děti silné pouto. Každý dárce si vybral nějaké přání, které pak dítku splnil. Já jsem vše skládala u nás v Míškovicích v hasičské zbrojnici a v den akce převážela do Lužic,“ říká dobrovolnice, která je nyní v aktivním kontaktu s asi 213 rodinami s malými dětmi ze zasažených obcí.

Jednou z nich jsou i Dlabajovi z Mikulčic. „Bára je úžasná, obětavá, čiší z ní pozitivní energie. To, co pro nás dělá, se nedá popsat slovy. Podpora od ní je neskutečná. Moc nám pomohla nejen svými činy. Mnohdy stačí si s ní jen povykládat, je to usměvavé sluníčko, které vám vždy zpříjemní den. Člověk s ní zapomene na všechny ty problémy kolem. Říkáme jí teta Bára nebo Anděl,“ říkají dojatě.

Teta Bára totiž nezajišťuje jen zábavu pro děti a plnění jejich přání. Zorganizovala spanilou jízdu amerických veteránů, do obcí zasažených tornádem se snaží vozit materiál, suroviny, zajišťovat finanční pomoc nebo dobrovolníky. Několikrát se jí podařilo i otočit autobusy studentů - dobrovolníků z otrokovického gymnázia.

Své o tom ví i Pavel Blažej z Týnce, který byl jediným obyvatelem této obce, jehož dům zasáhlo tornádo. „Bydlím sto metrů od Hrušek a dva kilometry od Týnce. Mám samostatně stojící dům. Poškozenou jsem měl střechu, štíty i zeď. Tak trochu jsem byl odříznutý od pomoci. I díky Báře jsem hodně pokročil. Je skvělá, nebojí se dělat rukama, a ještě si dokáže sehnat lidi. Takových jako ona byste napočítali na prstech jedné ruky. Víte, pomoc od ní není jednorázová. Umí zavolat, zeptat se, jestli něco nepotřebuji, zastavit se. Setkal jsem se s hodně lidmi, ale ona je jiná,“ nešetří chválou Blažej.

Spolupráce s několika školami

Tornádové tetě Báře se podařilo navázat spolupráci s několika školami napříč republikou. Vznikla skupina na sociální síti Facebook s názvem Děti malují na pomoc tornáďáčkům. Školáci z prvního stupně kreslí obrázky, jak si představují hrdiny z Tornádova.

„Moje děti chtěly také pomáhat. Ovšem nemohla jsem je vzít s sebou. Když začala škola, napadlo mě proto, že bych je mohla využít třeba takhle. Děti malují hasiče, záchranáře, policisty a všechny, co pomáhají a zasahují. Jejich obrázky budou součástí připravovaného kalendáře Hrdinové z Tornádova. Kromě toho se také snažíme obrázky vydražit prostřednictvím facebooku. Dražba končí 11. listopadu večer,“ přibližuje Zdráhalová.

Obrázky i s osobními dopisy od rodin pak dražitelům předají na předvánoční akci 9. prosince. Výtěžek z aukce i z prodeje kalendářů poputuje na transparentní účet. Z naspořených peněz pak Zdráhalová kompletně vybaví některým rodinám, které přišly o vše, dětské pokojíčky. „Připravili jsme si pro děti mikulášskou nadílku, přijde i Čert, Anděl a Mikuláš. A to ve dvou skupinách. Pro mladší a starší děti. Chybět nebudou ani moderátoři z Planety Yó. Čekají nás vystoupení sboru dětí z Mikulčic, pěveckého sboru z Otrokovic, a přijede i Michal Nesvadba,“ vyjmenovává organizátorka.

Předávat bude rodinám s dětmi do patnácti let ve spolupráci se zástupci Lesů České republiky a lesníků z Beskydska hned sto padesát vánočních stromů. „Dospělí mají hodně starostí, ale děti se těší na Vánoce. Mysleli jsme proto i na ozdoby. Ručně je pro nás vyrábějí dobrovolníci, firmy, ale i děti z dětského domova v celé České republice. Každý si tak domů odnese kompletní výbavičku včetně krabice čerstvě upečeného vánočního cukroví,“ nastiňuje sympatická dáma z Kroměřížska.

Přestože má za sebou velké věci a měsíce pomoci, je z ní cítit skromnost a vděčnost. „Když se vrátím z nějaké stavby, lehnu si večer do postele a říkám si, jak je úžasné to, co mám. Mám vlastní postel, mám tady teplo. Oni mají mnohdy ještě jen chlad, vlhko a studený dům. Není víc než mít to nejcennější. Mít svoje doma,“ uvědomuje si.