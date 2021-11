Ať si strčí husičku i se včeličkou někam. Včely sice v zimě nelítají, ale včelaři jsou v pohotovosti. Poslední husička po včeličce. Povedené grafické zpracování. Pokus o hloupý vtip. Vášnivé reakce budí v posledních dnech mezi Mikulovskými plakát, jehož autorkou je Agata Höschl.

Je na něm vyobrazená husa, typický symbol spojený s akcí Svatomartinský Mikulov, která pod jedním křídlem drží skleničku vína a pod druhým vinnou lahev. K ní se blíží včela svírající injekční stříkačku. Obrázek poprvé zveřejnila v soukromé skupině M!kulov, odkud se do éteru rozšířil.

Zatímco jedni považují kresbu za vtip, který už je za hranou, jiní se nad ním usmívají. „Měl to být opravdu jen takový vtípek komentující současnou situaci ve společnosti. Všichni se zděšením sledujeme vývoj opatření. A mně přišlo, že kontrolu očkovacích průkazů a testů v restauracích, kterou považuje většina z nás za naprosto absurdní, vůbec nikdo nekomentuje a nereaguje na ni. Nota bene ve skupině M!kulov, kde je běžně velice živo,“ zdůvodnila plakát jeho autorka.

Píchla proto, jak sama říká, do vosího hnízda. „Nomen omen. Z mojí strany šlo o vtipný komentář k dění, které svým mlčením vlastně schvalujeme. Vůbec mě nenapadlo, že to někdo bude brát vážně. Až v okamžiku, kdy mi lidé začali psát a obrázek komentovat. Nemyslím, že to bylo přes čáru, omlouvat se určitě nemám za co,“ zareagovala Höschl.

Nevraživost mezi lidmi

Vedení Mikulova to však vidí jinak. „S uvedeným plakátem nemáme nic společného. Jedná se o úmyslný podvrh se zřejmým cílem poškodit tuto kulturní akci na základě hloupého pokusu o vtip,“ vyjádřil se rázně mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

To však Höschl odmítá. „Před pár lety jsme v Mikulově dělali podobnou akci se vtipnými plakátky. Tehdy jsme chtěli ve městě propagovat Rákosníčkovo hřiště. Série vtipných kreseb Mikulovany vyhecovala, reagovali pozitivně, hlasovali, a hřiště nakonec ve městě vyrostlo,“ připomněla autorka obrázku.

Sama sebe rozhodně za příznivce nynějších opatření nepovažuje. „Překvapilo mě, že to z plakátu někteří lidé pochopili jinak. Víte, Mikulov je živé město plné dobrých restaurací, kaváren a barů. Udivuje mě, že žádný z provozovatelů nijak nereaguje na opatření platná od prvního listopadu,“ podotkla Höschl.

Kupříkladu Mikulovance Martině Šiborové se plakát líbí. „Obrázek je to vtipný, ale tím, jak nás pod zástěrkou dobrovolnosti nutí se nechat očkovat, ho asi vzalo hodně lidí špatně. I já jsem nejprve pochopila jinak, než je myšleno. Ten nátlak nás už asi všechny unavuje. Mně je jedno, kdo je očkovaný, a kdo naopak není. Ale vláda a sami lidé společnost až nevraživě rozdělují. Možná, že obrázek pochopili jen ti, kteří autorku znají, jsou v její blízkosti a vědí o jejím postavení k tomuto covidofašismu,“ domnívá se žena.