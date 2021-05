Měli ponouknout 14letou k prostituci. Dívku prodali dospělý muž a žena podle obžaloby od února do dubna 2019 dvěma desítkám mužů v okolí Klášterce nad Ohří na Chomutovsku. Většinu z odměny pár kasíroval sám. Kristianovi M. a Zlatě Š. hrozí za obchodování s lidmi až 12 let vězení. Stíhají je na svobodě. Ani jeden k věci nevypovídá a vinu oba dva odmítají. Hledaná školačka k nim prý jen občas zašla „na kávu a pokec“. Věc ve středu 19. května řešil Krajský soud v Ústí nad Labem.

Dívka podle informací Deníku utekla z dětského domova. Dvojice stíhaných ji podle obžaloby nechali bydlet u sebe. Občas jí dali pervitin nebo heroin, muž s nezletilou i spal. „Obviněná v dívce vzbudila rozhodnutí provozovat prostituci s příslibem zisku finančních prostředků, jejichž opatřením by jim finančně vypomohla,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová s tím, že ti dva jí postupně domlouvali zákazníky každý den.

Domluvení muži včetně cizinců si pro školačku obvykle přijeli autem a pak ji odvezli na lesní či polní cesty, do bytu či penzionu v okolí. Tady se s dívkou oddávali orálnímu anebo koitálního sexu. Odměna za uspokojení se pohybovala od 120 do 150 eur. Peníze většinou dali zákazníci 14leté. Ona je rozměnila za české koruny a většinu z toho předala obžalovaným. „Poskytla sexuální služby zhruba 20 osobám v přibližně 30 případech,“ vypočítala žalobkyně.

Obžalovaným je od pohledu něco přes dvacet let. Hovoří o nevědomosti a obžalobu nepřímo označují za smyšlenku. „Neznal jsem její věk a nic z věcí uvedených v obžalobě jsem nespáchal,“ řekl Kristian M. „Její věk jsem neznala a co tam je psáno, jsem také nespáchala,“ připojila se Zlata Š. Ta už na kriminálce řekla, že školačka postavou „i vším“ vypadala na 25 let.

V přípravném řízení Zlata Š. řekla, že dívka u ní jednou zaťukala s nabídkou oblečení a kosmetiky a pak se viděly jen občas. Žádné drogy s ní prý neužívala a ani klienty jí žádné nedodávala. Maximálně dívce dohazovala nějaké kluky, jen ty české, když školačku trápil vztah s jejím bývalým přítelem. „Ani peníze mi žádné nedávala, pouze mi občas půjčila,“ vypověděla dříve Zlata Š.

O opaku ale hovoří její facebookový účet, k němuž dala orgánům činným v trestním řízení heslo. Na sociální síti se s Kristianem M. o prostituci nezletilé radila – třeba jestli částka nabízená muži za sex stačí. V chatu nechybí ani fotky bankovek, které dívka přinesla z „kšeftu“. Soudci se konfrontační postoj páru k obžalobě nelíbí a senát nemá, nad čím by mohl přimhouřit oko. „Moc polehčujících okolností nevidím,“ konstatoval předseda Martin Parolek. Podobný případ řešili na Krajském soudu v Ústí nad Labem naposledy v březnu. 23letý Vojtěch Bady z Kadaně se s 14letou dívkou intimně stýkal nejprve sám. Pak ji prodával zahraničním dělníkům v Kadani a Klášterci. Na přelomu let 2018 a 2019 ji nejméně 30krát nabídnul mužům, zejména vietnamského a nepálského původu. Odešel za to s šestiletým nepodmíněným trestem. V aktuálně projednávaném případu by rozsudek mohl padnout v pátek 21. května.