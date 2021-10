Přístřešky - umístěné v roce 2020: Anthropos, Výstaviště - hlavní vstup, Mendlovo náměstí, Ústřední hřbitov, Kuldova, třikrát Nové sady, dvakrát Soukenická, Tábor - už umístěné v roce 2021: dvakrát Grohova, Česká, Hlavní nádraží, Vyhlídalova, dvakrát Hrnčířská, dvakrát Konopná, Pod nemocnicí, dvakrát Poříčí, Železniční, dvakrát Úzká, Autobusové nádraží, dvakrát Tomanova, Lesnická - připravené k umístěné do konce roku 2021: Krematorium, Šumavská, dvakrát Podvéská Zdroj: Dopravní podnik města Brna

Na zastávkách přístřešků od té doby přibyla rovná třicítka, umístění dalších je v plánu do konce roku. „Loni jsme nechali instalovat jedenáct přístřešků, například na Nových sadech, Mendlově náměstí nebo Ústředním hřbitově. Letos jsme zatím umístili devatenáct přístřešků. A ještě další čtyři do konce roku přibydou, třeba u Krematoria nebo v Šumavské,“ přiblížil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Dělníci aktuálně nejznámější přístřešek v České republice nainstalovali na tramvajovou zastávku při rekonstrukci uzlu Osová, která byla součástí stavby trati k univerzitnímu kampusu. „Při jeho umísťování zřejmě došlo k nedorozumění, na které jsme zhotovitele stavby okamžitě upozornili. Přístřešek jsme nechali firmu neprodleně odstranit a řešíme jeho přesunutí na místo, kde by dával smysl,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Přístřešek umístěný pod mostem na brněnské Osové tramvajové zastávce ve směru do Starého Lískovce už zmizel. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová

