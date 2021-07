Opět přijde záplavová vlna a vše se pakuje. Znovu přijedou hasiči, odčerpají vodu s bahnem a proudem vody vysuší a spláchnou, co jde. Vy si říkáte, že už to nechcete zažít, ale tušíte, že se to může opakovat. A teď si představte, že tuhle apokalypsu zažili lidé v Olšinkách u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku za posledních čtrnáct dní hned šestkrát. Naposledy ve středu 14. července večer. Život v bahenní pasti je pro místní skutečnou noční můrou.

„Kdybych si nevzala prášek na uklidnění, nevím, jak bych to zvládala. Situace je tak děsivá, že musíme dávat pytel s pískem do záchodové mísy, aby nám fekálie nevlítly do domu. Vše kolem je nasáklé vodou a pokryté bahnem,“ líčí reportérovi Deníku zoufalá Iva Dvořáčková. Její dům je v obci jedním z nejpostiženějších, protože stojí hned vedle zabahněného rybníčku, který nestíhá obrovské množství vody z okolních polí pobrat.

„Postavili jsme proti vodě provizorní hráz, ale je to marné. Voda si najde cestu, jak to obejít. Pojďte se podívat, tady nám to vymlelo asi dvoumetrovou jámu uprostřed dvorku. Zem se propadla do potoka, který vede pod zahradami. Může se to stát i jinde, klidně se to může propadnout celé,“ ukazuje žena na nebezpečné místo.

Obyvatelé viní zemědělce

Lépe na tom nejsou ani její sousedi. Zem je za poslední týdny tak nasáklá, že už další vodu nepojme. „Máme z toho nervy. Včera jsem z toho zvracela. Muž na mne křičel, ať vyjedu z autem, že se valí voda,“ svěřuje se Jaroslava Lankašová.

Když přišla přívalová vlna, vlétla do domu a tekla i záchodem. „Tady se nedá žít. Jakmile zahřmí, tak jste na nohou,“ líčí manžel Josef.

Podle jeho názoru je na vině špatné hospodaření zemědělců. Kolem obce oseli lány kukuřicí, která při větších deštích nedokáže vodu zadržet a z několika směrů stéká rovnou do obce. Místní to přirovnávají k efektu trychtýře.

„Jak na tak velkou plochu mohou dát kukuřici? Dříve tu byly cesty, sady i malá políčka,“ podotýká Josef Lankaš.Rodina Melechovských je zaplavována ze dvou stran. Z polí a od silnice.„Jsme tak zoufalí, že nevíme, co budeme dělat. Je to strašné v tomhle žít. To vědomí, že se to může zase opakovat, je děsivé,“ říká se slzami v očích paní Melechovská.

Lidé se bojí, že jim opakující se záplavy podemelou domy. „Voda mi z jedné strany prosakuje dovnitř domu. V pokoji máme jen postel, všechno už voda a bahno poničila,“ líčí paní Dvořáčková.

Hledání pomoci

Lidé v Olšinkách potřebují akutní pomoc. Nejvíc poukazují na změnu hospodaření na polích kolem obce.„O problému jednáme s radnicí v Golčově Jeníkově. Podle mého názoru jsou ale současné deště tak intenzivní, že je jedno, co tam bude zaseté. Už jsme nějaká opatření udělali,“ odpovídá Deníku předseda zemědělského družstva Habry Josef Hamsa.

„Je potřeba s tím něco udělat. Za posledních čtrnáct dní jsme tam byli šestkrát. Stalo se, že jsme měli vodu po pás. Valí se to z polí. Myslím, že je potřeba změnit plodinu, nebo ji nakombinovat. Pokud se s tím nic neudělá, budeme tam na podobné průšvihy jezdit dál,“ míní hasič z Golčova Jeníkova Jan Skalický.

Situaci se snaží řešit radnice v Golčově Jeníkově. Olšinští radním vyčítají, že jsou pomalí. Podle místostarosty Jiřího Brože se po intenzivních jednáních s nejrůznějšími úřady podařilo po několika dnech vyjednat konkrétní rychlá opatření.

„V příštím týdnu dojde k aspoň provizorní obnově suchého poldru nad Olšinkami, tak aby zachytil vodu z polí. S majitelem pozemku jednáme o jeho odkupu a zkusíme požádat o dotaci na plnohodnotné obnovení poldru. Na přilehlých polích dojde ke zpřísnění podmínek hospodaření, takže předpokládám, že si zde zemědělci již kukuřici nezasejí, minimálně ne takhle blízko obce. Objednaná kamera na kontrolu zatrubnění od rybníka bohužel zatím nedorazila, snad v pondělí. Teprve pak můžeme řešit co dál, zda a jak potrubí vyčistit, případně zrekonstruovat,“ popisuje nejbližší kroky Brož.