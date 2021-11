Zúčastnil se jej také trvalý jáhen z římskokatolické farnosti Havlíčkův Brod a zároveň příslušník vysočinských hasičů Petr Trefil, který tu celebroval krátkou mši.

„Bůh nám lidem dal obrovský dar a tím je svobodná vůle. Vždy záleží na tom, jak s tímto úžasným darem nakládáme. Bohužel, ne vždy odpovědně. Proto je smutnou pravdou, že drtivá většina dopravních nehod byla zaviněna nepozorností a bezohledným porušováním dopravních pravidel. Na nezodpovědnost jedněch pak obvykle doplácejí nevinní druzí,“ uvedl Trefil.

Promluvila i koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická Buráňová. Ta připomněla, že si dnes nepřipomínáme pouze oběti dálnice D1, ale všechny oběti dopravních nehod.

Historické statistiky

„Pokud se podíváme do historických statistik, měli jsme tu třeba rok 1994, kdy na českých silnicích vyhaslo přes 1300 lidských životů. Letos, od ledna do října, je to kolem 380 obětí dopravních nehod,“ sdělila koordinátorka s tím, že počet mrtvých sice klesá, rozptyl mezi jednotlivými roky však stále může činit kolem osmdesáti zemřelých.

Osud pietního místa u Pávova je nyní poněkud nejistý, dlouhodobě se tu plánuje rozšíření parkoviště kamionů. „Myslím ale, že i kdyby parkoviště bylo nutné rozšířit, tyto důstojně zrekonstruované kříže by znovu dostaly příležitost, aby oběti i nadále připomínaly – byť třeba někde jinde,“ uzavřela Vošická Buráňová.