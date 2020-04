„Cirkusáci mají svoji hrdost a nejsou zvyklí se doprošovat. Musíme si pomoci sami. Ale po zimě jsme všichni vykorunkovaní a jak nová sezóna začala, tak i skončila. Udělali jsme dvě štace a konec. Přitom letos slavíme 70. výročí a máme připravený skvělý nový program,“ předeslal majitel Cirkusu Humberto Hynek Navrátil.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nastalá situace podle něj není problematická kvůli lidem, ale hlavně kvůli zvířatům. „My lidé se uskromníme, stačí nám jedno jídlo denně a jedny boty. Ale jak uživit zvířata, začne být brzy problém,“ přiznal Navrátil.

Peníze nyní v Humbertu shání, kde se dá. Společně se zaměstnanci, kterých je dohromady šestatřicet, se vzdali výplaty a jsou ochotni dočasně dělat jakoukoli práci.

V zimovišti ve Staré Lysé chovají Navrátilovi 160 zvířat. Nechybí sloni, lvi, velbloudi, lamy, koně a další drobná domácí zvířata. „Jsou to členové naší rodiny a denně spotřebují krmení za pět až osm tisíc korun. Až rezervy dojdou, budeme muset rozprodávat majetek. Jinak to nepůjde a věřím, že by v nejhorším pomohli i kamarádi,“ konstatoval Navrátil.

Osobně doufá, že se brzy vládní opatření co nejvíce rozvolní a sezónu ještě doženou. Moc času ale nezbývá. „V létě se ve vedru vystupovat se zvířaty ve stanu nedá a v zimě účinkujeme pouze v zahraničí. To teď kvůli uzavření hranic také nepůjde,“ poznamenal.

Šijí roušky, pomáhají seniorům

V tíživé situaci se ocitají i členové Prvního českého Národního cirkusu Joo. Ten provozuje rodina Patrika Joo. Koronavirovou krizi tráví v zimovišti obci Zbožíčko. „Všichni ve vsi jsou na nás hodní a pomáhají. Ale člověku je hanba vzít si peníze od těch, kteří je sami potřebují. Snažíme se být prospěšní, šít roušky a pomáhat seniorům. Je nás i se zaměstnanci pětačtyřicet, propouštět je nechceme. Ti lidé pro nás pracují přes dvacet let,“ řekl Patrik Joo.

I zde se všichni vzdali nároku na mzdu. „Někteří zaměstnanci bydlí v naší ubytovně, zbytek lidí v maringotkách. Máme i svou vyvařovnu. Denní náklady jsou velké, ale příjem žádný,“ popsal ředitel cirkusu.

Zvířata jsou také zde na prvním místě. Specializují se na šelmy. Vlastní padesát zvířat, včetně tygrů, pum či krokodýlů. A ti musí dostat najíst a mít podestýlku. Patrik Joo říká, že by cirkus za nic na světě nevyměnil, ale když je potřeba, vezme jakoukoli práci. „Když mému dědovi po válce znárodnili cirkus, jezdil s traktorem. Fyzické práci se nikdo z nás nevyhýbá. Hlavní je, aby nějaká byla,“ dodal.