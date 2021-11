"Od úterý se zabýváme posprejováním Karlova mostu pro podezření spáchání trestného činu poškození cizí věci. Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až tři roky vězení," řekla Deníku policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Není to první graffiti na Karlově mostě, které policie musí řešit. V říjnu se sedmnáctiletý mladík a o rok mladší dívka sami přiznali policii k počmárání oblíbené kulturní památky. Na mostě se 9. července objevily modré nápisy v angličtině, na pravé straně zábradlí i podstavci sochy směrem k Pražskému hradu asi od poloviny mostu. Nápisy odstranil restaurátor. Podle ČTK se na kulturní památce objevila slova jako například „hate you“ (nesnáším tě), „love“ (láska) nebo „sorry“ (promiň) a byla nastříkána nesmyvatelnou modrou barvou. Sprej se objevil rovněž na lampě.

V červenci 2019 poničili jeden z pilířů mostu němečtí turisté a případ dospěl až k odsouzení. Benjamin Wittig, jenž byl spolu s bratrem Niclasem Steigerem před dvěma lety pachatelem vandalismu, letos proti verdiktu podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Nesouhlasí s ročním podmíněným trestem, pokutou sto tisíc korun a vyhoštěním na pět let. Podle Wittiga totiž nápis sprejoval jen bratr, který vinu přiznal s tím, že Němci nevěděli, o jakou památku se jedná.

Graffiti tehdy přes noc na 28. července odstranil profesionální čistič Miloslav Černý pomocí horké vody a páry. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) se pak s Černým, jenž si ve vězení odpykal 12 let za dvojnásobnou vraždu, setkal a kritizoval postup úřadů, protože restaurátorské práce měly trvat až do půlky srpna. Památkáři naopak vyjádřili obavy, aby Černého zásah bez souhlasu nepoškodil zdivo Karlova mostu.

Černý, který se stal předloni mediální celebritou, se podle zpravodajského portálu iDNES.cz letos raději držel stranou. Minule jej totiž magistrátní společnost varovala. „Když uvidím, že to dělají pořádně a má to smysl, tak se do toho pouštět nebudu. Ale když uvidím, že se s tím matlají, tak na to vlítnem,“ citoval web „fantoma“ z Karlova mostu.

Případů řádění vandalů na známých pražských objektech a v ikonických lokalitách přibývá. Ve středu 3. listopadu například někdo posprejoval lanovku na Petřín. Ta byla kvůli odstraňování nápisu mimo provoz celé dopoledne, cestující začala vozit znovu až v 11:15 hodin. V říjnu zase deset mladých lidí posprejovalo soupravu metra po jejím zastavení ve stanici Rajská zahrada. Na místě došlo k fyzickým potyčkám s cestujícími. Na Kampě směrem k ulici U lužického semináře pak „ozdobil“ jeden z pilířů v březnu letošního roku nápis „Krakov + Moskva = Praha“. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové byl zaznamenán takzvaný tag také na schodišti na přelomu května a června.