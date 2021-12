Trojčata Mireček, Zuzanka a Anička mezitím z miminek vyrostla do dvouletých neposedů, kteří se zájmem objevují svět a jejich hlídání vyžaduje neustálý postřeh.

Zakladatel Donio: V lidech je stále zakořeněn pocit selhání, když žádají o pomoc

„Nadace nám od počátku nesmírně pomohla a pomáhá. Díky finančním i věcným darům jsme ušetřili a peníze mohli použít třeba na oblečení, umělé mléko a další nutné věci. Myslím, že málokterý zaměstnavatel by se k našemu “trojčátkovému” příběhu postavil čelem a byl by ochoten nám tak dlouho finančně pomáhat. Za to jsem Nadaci Agel moc vděčná,“ říká Míša Kropová.

Zdroj: Youtube

Nadace Agel oslavila v uplynulém roce 10 let svého fungování. Pomoc rodině vlastní zaměstnankyně s pěti dětmi byla však i pro zkušený tým úplnou novinkou. „Tento patronátní projekt je skutečně ojedinělý,“ říká předsedkyně právní rady nadace Iveta Ostruszková.

Pomoc zaměstnancům

„Všechny nás to v nadaci nepochybně obohatilo. Trojčátka mne uchvátila od samotného prvního kontaktu po návratu z porodnice domů a každé setkání s nimi je skutečnou a ryzí radostí. Nadace Agel pomáhá v rámci řady dalších projektů zaměstnancům Skupiny Agel. Podporujeme talentované děti, rodiny, které se setkaly s mimořádnou událostí (například ztrátou blízkého rodinného příslušníka, upoutání zaměstnance na invalidní vozík po prodělaném covidu-19), na Slovensku pak letos naše pomoc mířila i ke zdravotní sestřičce, které tornádo zničilo dům,“ dodává Iveta Ostruszková.

Zdroj: Youtube

Nadace se o početnou rodinu své zaměstnankyně stará od samého počátku. „Rodinu podporujeme od roku 2020 nejen finančně, ale také praktickými dárky, které v takovém počtu dětí výrazně zatěžují rozpočet. Trojčátka od nás dostávala pravidelně zásoby plenek, hygienických potřeb, kosmetiky, kočárky a také spolu s tím, jak děti rostou, třeba i autosedačky nejprve pro miminka a poté i pro větší děti,“ doplňuje členka správní rady Nadace Agel Veronika Dostálová.

Jak se žije s trojčaty? Přesně tento dotaz byl počátkem videoprojektu, který zároveň s narozením dětí spustila Nadace Agel na svých facebookových stránkách.

Jak lze péči zvládnout?

„Zvědavost, jak lze zvládnout péči o pět dětí najednou, jak to rodiče vyčerpává, jak je na tom máma, která má jen jedny nervy a omezené možnosti hlídání - to byly hlavní motivy, proč jsme začali rodinu Míši a Mirka dokumentovat naším seriálem,“ říká Gabriela Lefenda, další členka správní rady nadace.

Každý měsíc nadace natáčí video, kde fanoušci mohou vidět, jak se děti mají, jak se vyvíjejí a jak žije ne zcela běžná pětičlenná rodinka. „Za dva roky má stránka „Jak se žije s trojčaty“ přes 19 500 sledujících a s potěchou lze říci, že většina ze vzkazů, které pod pravidelnými příspěvky lidé zanechávají, je povzbuzujících,“ dodává Gabriela Lefenda.

Vana, květiny, příjemné prostředí. Ve Vyškově vznikne Centrum přirozeného porodu

Kdo ale může vše hodnotit z povzdálí, je kameramanka projektu, Alexandra Uherková. Za dva roky se stala skoro součástí rodiny a každé natáčení bývá plné překvapení.

„Od narození trojčat mám za sebou 27 dílů seriálu. Na začátku jsem jako bezdětná měla rozpačité pocity, jak mne rodinka přijme. Aby člověk zachytil prostředí a situace reálně, je třeba, aby se stal skoro členem rodiny. Mnoho situací pro mě bylo nových, postupně jsme se rodinkou Kropových velmi spřátelili, pro děti jsem se stala tetou a já si uvědomila, jak jsou děti fajn. Změnila jsem svůj pohled na život a jednou se budu těšit na vlastní roli mámy. Trénink mám výborný,“ uzavírá Saša.

„Jak se žije s trojčaty“ - můžete sledovat na stejnojmenném facebookovém profilu zde nebo YouTube kanálu Agel.

Autor: Adam Knesl