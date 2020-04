Vzpomínková mapa jako součást chytré karantény umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu z jeho mobilního telefonu a platební karty za posledních několik dní. Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a koho je tedy třeba kontaktovat, případně otestovat a umístit do karantény. V posledních dnech se objevila kritika, že hygienici stále nezačali zmíněné vzpomínkové mapy využívat.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je chytrá karanténa jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. Chytrou karanténu, která se nejdřív zkoušela právě na jižní Moravě, také odborníci označují za jeden z předpokladů pozvolného uvolňování současných plošných restrikcí.

„Systém se ještě stále ladí, včera (v neděli) jsme ale vygenerovali první vzpomínkovou mapu," uvedl ředitel. Z mapy vygenerované podle čísla mobilu dotyčného a dat od operátora hygienici zjistí, kde se nakažený člověk pohyboval.

Hygienici minulý čtvrtek absolvovali školení, následně vzpomínkovou mapu zkoušeli vytvořit. Do neděle se jim to ale nepodařilo.

Řešili šedého operátora

„První případ, který jsme měli odsouhlasený, ukázal na šedého operátora (přeprodejce tarifů), který nikdy nepůjde vytrasovat. Řešili jsme to s operátorem. To nebylo jediné, řešili jsme i další věci," uvedl ředitel. Především pak ale to, že v Jihomoravském kraji je v posledních dnech málo případů, na kterých by se systém dal vyzkoušet.

„Většina nově pozitivně testovaných byla buď z domovů pro seniory nebo z nemocnic. To znamená, že se nikde moc nepohybovali a generovat nějaké mapy u nich nemá moc smysl," uvedl ředitel.

Účelem chytré karantény je co nejrychleji najít potenciálně nemocné a umístit je do karantény. Podle ředitele hygienici na jihu Moravy zatím pracují s daty od operátorů, nikoliv od bank.

V Jihomoravském kraji je k dnešnímu ránu 350 potvrzených případů nemoci covid-19, což je proti nedělnímu večeru o jeden více. V ČR je podle těchto údajů 5991 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru.